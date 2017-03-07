نشتی گاز تالار عروسی میهمانان را روانه بیمارستان کرد

سرهنگ حسین صمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی اخبار مبنی بر آتش سوزی در این تالار عنوان کرد: با اعلام موضوع بروز حادثه مسمومیت به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ انتظامی شهرستان سریعا درمحل حاضر مشاهده شد تعدادی از بانوان حاضر درمراسم درمحل مسموم وبه مراکز پزشکی اعزام می شوند.
وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه علت مسمومیت استفاده از بخاریهای گازی بدون دود کش اعلام می شود موضوع در دستور کار پلیس بوده وبا هماهنگی مقامات قضایی درحال دقیق حادثه هستیم.
سرهنگ صمدپور با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر وقوع آتش سوزی در این تالار گفت: این حادثه گازگرفتگی بوده و آتش سوزی رخ نداده است.
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