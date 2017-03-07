  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۶

فرمانده انتظامی ارومیه:

نشتی گاز تالار عروسی میهمانان را روانه بیمارستان کرد

نشتی گاز تالار عروسی میهمانان را روانه بیمارستان کرد

ارومیه- فرمانده انتظامی ارومیه گفت: در پی نشتی گاز در یکی از تالارهای عروسی ارومیه به نام تالار بهاره بانوان میهمان حاضر در این تالار را روانه بیمارستان کرد.

سرهنگ حسین صمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی اخبار مبنی بر آتش سوزی در این تالار عنوان کرد: با اعلام موضوع بروز حادثه مسمومیت به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ انتظامی شهرستان سریعا درمحل حاضر مشاهده شد تعدادی از بانوان حاضر درمراسم درمحل مسموم وبه مراکز پزشکی اعزام می شوند.

وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه علت مسمومیت استفاده از بخاریهای گازی بدون دود کش اعلام می شود موضوع در دستور کار پلیس بوده وبا هماهنگی مقامات قضایی درحال دقیق حادثه هستیم.

سرهنگ صمدپور با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر وقوع آتش سوزی در این تالار گفت: این حادثه گازگرفتگی بوده و آتش سوزی رخ نداده است.

کد مطلب 3926363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها