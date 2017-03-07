امسال ۶۷۰ نفر در خوی صاحب شغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیوانی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خوی افزود: از این تعداد، ۵۸۵ نفر با استفاده از ماده ۸۰ قانون برنامه توسعه در اجرای طرح‌های کارآفرینی و ۲۲۳ نفر با استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی مشغول به کار شده‌اند.

وی با بیان اینکه به این منظور ۱۱ میلیارد ریال اعتبار در این شهرستان هزینه کرده‌ایم افزود: بیکاری و ایجاد اشتغال یکی از مسائل مهم کشور است و علاوه بر سیاست گذاری و ایجاد زمینه‌های لازم برای اشتغال توسط دولت باید بسترهای لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و حضور کارآفرینان در بازار کار را فراهم کرد.

فرماندار خوی با تاکید بر راهنمایی جویندگان کار برای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان ادامه داد: باید فرهنگ کار و کارآفرینی تقویت شود و به جوانان جویای کار در این خصوص آموزش بدهیم.

سیوانی به برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه توانمندسازی، هدایت فکری و مهارت افزایی با هدف ایجاد اشتغال پایدار تاکیدکرد.

عطا پاک مهر دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این کارگروه گفت: در سال جاری بیش از هزار و ۳۰۰ نفر جوینده کار در این شهرستان برای کاریابی ثبت نام کرده‌اند.

خوی با ۳۸۵ هزار نفر جمعیت، دومین شهر پرجمعیت آذربایجان غربی به شمار می‌رود و در ۱۳۴ کیلومتری مرکز استان قرار دارد.