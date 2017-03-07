به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سه‌شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی مشگین شهر تصریح کرد: با وجود اینکه امسال سهم اعتبارات استان از اعتبارات کشوری افزایش یافته اما همچنان نیازمند برخی تسهیلات از جمله وجوه اداره شده هستیم.

وی افزود: به عنوان مثال برای ایجاد جذابیت جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توان از وجوه اداره شده بهره گرفت و به مانند هشت درصد اختصاصی سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت برای طرح‌های هادی، مشابه آن به شهرک‌های صنعتی پرداخت شود.

استاندار اردبیل همچنین به ضرورت ایجاد صندوق توسعه استانی با سازوکار مشابه صندوق توسعه ملی تأکید کرد و گفت: برای استان‌های مرزی پیشنهاد ما شکل‌گیری این صندوق است تا مشابه صندوق توسعه ملی و با تفویض اختیار قانونی فعال شود.

به گفته خدابخش در سال جاری تلاش بر این بوده برای رونق تولید تسهیلاتی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد که با پرداخت تسهیلات رونق تولید سه هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد شد.

وی با اشاره به فعال بودن ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اضافه کرد: ۲۰ درصد مابقی واحدهایی است که به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم نتوانسته‌اند احیا شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات پرداختی ۱۸ درصد است و از سال آینده بازپرداخت‌ها آغاز می‌شود نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد که با وجوه اداره شده رفع خواهد شد.

استاندار اردبیل به اجرای مگا پروژه‌ها در استان اشاره کرد و گفت: تبدیل ۶۰ هزار هکتار اراضی دیم به آبی در چهار شهرستان مشگین شهر، گرمی، بیله سوار و پارس‌آباد، اجرای بخش دوم نیروگاه برق اردبیل و مطالعات معدنی مگا پروژه‌های مهم استان است.

خدابخش به ضرورت استفاده از صنعت در بخش کشاورزی با هدف ایجاد ارزش‌افزوده اشاره کرد و افزود: علاوه بر این تولید با محصولات با ارزش‌افزوده در دستور کار است و هم‌اینک کشت زعفران در هشت شهرستان استان انجام می‌شود.

استاندار اردبیل با اشاره به ایجاد ۲۱ هزار شغل در سه سال گذشته اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته این مشاغل در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و صنایع تبدیلی و نه در بخش استخدام دولتی ایجاد شده است.