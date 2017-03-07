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۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۴۶

مدیر شرکت توزیع برق پلدختر:

۶۴۰ میلیون ریال برای تعمیرات روشنایی معابر پلدختر هزینه شد

۶۴۰ میلیون ریال برای تعمیرات روشنایی معابر پلدختر هزینه شد

پلدختر- مدیر شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر گفت: ۶۴۰ میلیون ریال اعتبار برای تعمیرات روشنایی معابر پلدختر هزینه شد.

فخرالدین پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۶۴۰ میلیون ریال از اعتبارات اصلاح و بهینه شرکت توزیع برق برای تعمیرات روشنایی معابر این شهرستان هزینه شده است.

وی افزود: شرکت توزیع برق در راستای آمادگی برای تعطیلات نوروز در سطح تمام کوچه ها و خیابان های شهر پلدختر و معمولان و روستاها اقدام به تعمیرات روشنایی معابر کرده است.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان پلدختر تصریح کرد: هم اکنون تعمیرات روشنایی خیابان های اصلی در حال انجام است و گروه های آماده باش شامل ۳ گروه اجرایی، یک تکنسین شیفت، یک نگهبان، یک اپراتور و مدیر یا جانشین در شهر پلدختر،   ۲ گروه در محور پاعلم، ۲ گروه در محور قلعه نصیر و همچنین ۳ گروه به همراه مسئول شیفت و نگهبان در شهر معمولان است.

پناهنده از مردم خواست در صورت بروز مشکل در رابطه با برق برای رفع مشکل مراتب را با تلفن ۳۲۲۲۰۹۰ و ۱۲۱ در میان بگذارند.

کد مطلب 3926430

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