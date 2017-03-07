همایش نغمه های تولی برگزار شد/رونمایی کتاب زندگی به سبک زهرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن اسدی شهردار منطقه ۵ با بیان این مطلب عنوان کرد: با همکاری و همدلی جمعی از صاحب نظران دینی، شاعران ومداحان اهل بیت (ع) دومین همایش سلسله برنامه های نغمه های تولی با عنوان کشتی پهلو گرفته روز سه شنبه ۱۷/۱۲/۹۵ با سخنرانی آیت ا...صدیقی امام جمعه موقت تهران و با حضور مداحان اهل بیت(ع)، ائمه جماعات مساجد، منتخب هیئت های مذهبی، شعر خوانی جمعی از شاعران برجسته کشور و مداحی سید مجید بنی فاطمه برگزار شد.

شهردار منطقه ۵ در ادامه تصریح کرد: در این مراسم شعرای نامی کشور مانند صابر خراسانی، محمد رسولی، محمد سهرابی، میلاد حسنی، حسین رستمی، مسعود اصلانی، محمد علی بیابانی، جانفدا، فرجی و استاد کریمخانی در مدح و منقبت حضرت صدیقه کبری(س) به شعر خوانی پرداختند و در ادامه از کتاب "زندگی به سبک زهرایی" که حاوی مجموعه اشعار فاطمی می باشد، رونمایی شد.

اسدی همچنین ازتشکر و قدردانی ائمه جماعات منطقه پنج خبر داد و گفت: پنج نفر از ائمه جماعات منطقه پنج به نمایندگی از طرف بقیه مساجد منطقه که در نماز صبح تلاش وافر داشتند، مورد تقدیر دکتر قالیباف شهردار تهران قرار گرفتند.

در ادامه حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران در خصوص منقبت حضرت زهرا(ع) عنوان کرد: حضرت زهرا(ع) طاهره است و ما هر چه داریم از ام ابیها داریم و حضرت فاطمه(س) زکیه و راضیه است که مایه رشد عالم است و خدا تمام خوبیها را در فاطمه(س) گنجانده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: فاطمه(س) شرابا طهورا است که هرکسی بنوشد در او ذوب می شود و کسی که ام ابیها را درک کند کمال خداوند را خواهد دید زیرا او کل است و ریشه و اساس خلقت است و کانون تمام زیبایی هاست.

آیت الله صدیقی در خصوص ولایت مداری ام اهل بیت(ع) اظهار کرد: فاطمه(س) فدایی ولایت و قربانی امیرالمومنین(ع) است و اوج زیبایی حضرت زهرا(ع) در اطاعت از ولایت است که می فرمایند علی(ع) جان فاطمه کنیز شماست و خداوند متعال هم به همین امر مباهات کرد و به ملائکه گفت ببینید این بنده فاخر من است.