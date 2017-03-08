داستان تکراری تله کابین سنندج/مسئولان فقط شعار می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، بحث اصلی جلسه شامگاه سه شنبه شورای اسلامی شهر سنندج بار دیگر به موضوع احداث تله کابین در این شهر اختصاص پیدا کرد و شماری از اعضای در سخنان خود از وضعیت حاکم بر این پروژه انتقاد کردند.

تله کابین شهر سنندج که قرار بود سال ۸۳ احداث شود، امروز بعد از گذشت ۱۳ سال و با صرف هزینه های مختلف همچنان بلاتکلیف باقی مانده است و تاکنون چهار شهر سنندج نتوانسته اند که این پروژه را تعیین تکلیف کنند.

سید غریب سجادی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در جلسه علنی شامگاه سه شنبه در خصوص بررسی فعالیت های انجام شده در مورد تله کابین آبیدر گفت: پروژه تلکابین آبیدر به یک داستان تکراری که قریب به ۱۳ سال است ادامه دارد، تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مسئولین عزم جدی برای اجرای این پروژه را ندارند، افزود: به طول انجامیدن ۱۳ ساله این پروژه نشان از وجود ضعف در مدیرت شهری سنندج است و به همین دلیل انتظار داریم شعار دادن در خصوص این پروژه تمام شده و شاهد کار عملیاتی و اجرایی برای اتمام آن باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: شهرداری در ابتدا می بایست مطالعات خود را در زمینه زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انجام دهد و در مرحله دوم به دنبال پیدا کردن سرمایه گذار باشد.

سجادی با بیان اینکه اگر شهرداری پکیج های مورد نظر را آماده کند در صورت پیدا شدن سرمایه گذار به مشکل بر نخواهد خورد، گفت: این پروژه سال هاست انتظار و امید را در دل مردم بوجود آورده است و باید در به تحقق پیوستن این پروژه فعالیت های لارم انجام گیرد.

هضم پروژه های بزرگ سرمایه گذاری در کردستان سخت است

فردین زمانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این جلسه گفت: انجام پروژه های سرمایه گذاری بزرگ و کار های نو کاری بسیار سخت است و به دلیل اینکه در این استان چنین فعالیت هایی تاکنون صورت نگرفته هضم آن مقداری سخت خواهد بود.

وی افزود: پکیجی که در خواست می شود شهرداری آن را تهیه کند شامل اسناد مالکیت، تهیه نقشه و مشخصات و برآورد هزینه های اولیه است که هر شرکتی در ابتدا چنین پکیجی را برای شروع فعالیت خود درخواست می کند.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه بعد از تهیه پکیج عوارض شهرداری را مشخص کنید، اظهار داشت: شرایط بافت طبیعی در این شهر وجود دارد که برای رفتن ماشین به منطقه کاری نمی توان طبیعت را از بین برد اما در همین استان دکل های فشار قوی را در مناطق هورامان و مسیر سقز مریوان که مملو از سنک هستند برپا شده است پس قطعا راه و روشی نیز برای این پروژه وجود خواهد داشت که نیاز به محاسبه دارد.

زمانی در خصوص فسخ کردن و حتی امضا کردن قرارداد با سرمایه گذار خارجی گفت: در صورتی که طرف حساب سرمایه گذار خارجی باشد می بایست از وکیلی ماهر در زمینه حقوق بین و الملل استفاده شود تا بعدا دچار مشکل نشویم.

اجرا نشدن پروژه تله کابین آبیدر در گذشته نشان از ضعف مدیرتی شهرداران بوده است

فرزاد هلالی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این جلسه گفت: پروژه تله کابین آبیدر که در زمان شهرداری پیمان سنندجی بر سر زبان ها افتاد اگر فعالیت خود را آغاز می کرد با دو میلیارد تومان اعتبار امروز این پروژه به پایان رسیده بود.

وی افزود: از زمان آقای شهرداری پیمان سنندجی این قضیه مطرح شده وحتی شهرداران بعد از سنندجی نیز هیچ فعالیتی را در این زمینه انجام نداند و این نشان از ضعف مدیریتی در شهرداران بوده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: شهردار فعلی سنندج وارث آوار برداری عظیم به جا مانده از گذشته است و باید تدابیری را در نظر بگیرد تا این پروژه هر چه سریعتر حل و فصل شود.

هر چند که اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این نشست بار دیگر توپ را به میدان شهرداری انداخته و وی را مقصر بلاتکلیفی احداث تله کابین در این شهر می دانند، ولی بدون شک خود آنها نیز به دلیل عدم پیگیری های مناسب خود تقصیر بیشتری دارند.