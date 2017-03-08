اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ‌ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، حامد جولایی اظهار داشت: سال ۹۶ تحولی خوبی را بخش های مختلف ورزش با کمک دولت و مجلس شاهد خواهیم بود.

جولایی با اشاره به افزایش بودجه بخش ورزشی از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اگر اختصاص ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ‌ورزش محقق شود، بودجه این حوزه تقریبا بیش از ۲۰ برابر می‌شود.

وی گفت: اگرچه با این مصوبه مجلس سالیانه ۱۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت ورزش و جوانان می‌رسد اما این رقم با نیاز هایی ما فاصله عمیقی دارد، در واقع باید حدود ۱۰ سال این منابع اختصاص داده شود و هیچ پروژه جدید هم آغاز نشود تا فقط همین پروژه‌ های نیمه تمام به تکمیل برسند، ضمن آنکه باید از این محل برای اشتغال، مسکن جوانان و ورزش بانوان نیز هزینه شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان با تعامل مجلس هزینه های بخش خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را یکی از اقدامات موثر دولت برای سال ١٣٩٦ است.

جولایی جلسه روز ۱۵ اسفند ماه دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با اعضای فراکسیون مستقلین مجلس را در خصوص مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ ها و موضوعات ورزشی مثمر ثمر خواند و گفت: اختصاص ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به مدت ۱۰ سال رسیدن به وضعیت منطقی و همچنین فعال سازی بخش خصوصی از موضوعات این نشست بوده است.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان در سال ۹۶ به باشگاه داری، ایجاد پروژه های مختلف ورزشی و سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی بیشتر بهاء خواهد داد و در نظر دارد با ساز و کار لازم برای تغییر شرایط و حمایت از این بخش را فراهم کند.