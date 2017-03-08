تقارن۱۲فروردین باشهادت امام هادی(ع)/شاخص های نظام ولایی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۲ فروردین استان تهران که با حضور نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد، با تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: باید نقاط قوت و ضعف برنامه های دهه مبارک فجر بویژه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن مورد بررسی قرار گرفته و نواقص احتمالی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران آماده استقبال از نقطه نظرات مختلف درباره برگزاری برنامه های گوناگون در ایام الله دهه مبارک فجر است.

محمودی با اشاره به صدور ۳۱۵ مجوز غرفه ویژه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن یادآور شد: امسال با هماهنگی های به عمل آمده، بیش از ۳۱۵ مجوز غرفه صادر شد و هزار و ۸۰۰ غرفه در عرصه های مختلف در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به مردم خدمت رسانی می کردند.

رییس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۲ فروردین استان تهران متذکر شد: رضایت غرفه داران و راهپیمایی کنندگان مایه دلگرمی و خرسندی مسئولان برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در تهران شد.

فاطمیه نیازمند توجه ویژه و جدی دارد

وی با اشاره به این نکته که برنامه های ایام فاطمیه هر سال باشکوه تر از سال های گذشته برگزار می شود، ادامه داد: اگرچه برنامه های ایام شهادت حضرت زهرا(س) باشکوه هر چه بیشتری نسبت به سال های گذشته برگزار شد اما ایام فاطمیه تا رسیدن به جایگاه حقیقی خود، فاصله دارد.

محمودی اضافه کرد: باید از ایام فاطمیه برای گسترش و تعمیق فرهنگ فاطمی و سبک و سیره زندگی حضرت زهرا(س) استفاده کرد.

۱۲ فروردین با سالروز شهادت امام هادی(ع) تقارن پیدا کرده است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به تقارن روز جمهوری اسلامی ایران با شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت عنوان کرد: ۱۲ فروردین با سالروز شهادت امام هادی(ع) تقارن پیدا کرده است.

وی با تأکید بر برگزاری باشکوه برنامه های جشن پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره)، ۱۲ فروردین را به عنوان یک عید بزرگ نامگذاری کردند و باید از همه ظرفیت های موجود برای بزرگداشت این ایام استفاده کرد.

شاخص های نظام دینی و ولایی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فروردین تبیین شود

محمودی متذکر شد: استفاده از جملات مرتبط با ۱۲ فروردین در سربرگ مکاتبات اداری، اعلام موضع توسط ادارات و نهادهای مختلف و تبلیغات و فضاسازی محیطی و شهری از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت در این ایام دنبال شود.

رییس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۲ فروردین در استان تهران عنوان کرد: سالروز شهادت امام هادی(ع) نیز یک فرصت برای بزرگداشت هرچه باشکوهتر برنامه های روز جمهوری اسلامی ایران است، چرا که در این روز در مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی، برنامه هایی پیش بینی و اجرا خواهد شد.

وی تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی را همزمان با ۱۲ فروردین ضروری دانست و گفت: باید نظام دینی و ولایی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فروردین تبیین شود.