روح هنر باید در جامعه تکثیر پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره خوشنویسی افزود: این جشنواره با همت و تلاش دوستان در خانه هنرمندان برگزار شده است.

وی اظهار کرد: امیدواریم این جشنواره آغازی برای فعالیت‌های بیشتر در عرصه خوشنویسی باشد و در حال حاضر جامعه موسیقی استان بسیار پویا شده و آینده روشنی دارد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: شان هنر خوشنویسی بیشتر از آن است که در عرض شش تا هفت سال تعطیل شود.

محمدی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته اختلافات خانوادگی در این حوزه وجود داشت ولی باید برطرف شود چرا که بایدهنر اصیل خوشنویسی باید حفظ شود.

وی گفت: خوشنویسی یک هنر درونی است که دو قشر می‌توانند از آن بهره ببرند که یکی هنرمند ودیگری افرادی که توانایی این هنر را دارند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استانم زنجان تصریح کرد: هنر خوشنویسی همواره با سه مقوله، محبت و زیباشناسی همراه است.

محمدی افزود: باید تکثیر روح هنر را در جامعه داشته باشیم تا جامعه بتواند این هنر را درک کرده و بتوانند با آن ارتباط برقرار کند.

وی یاد آورشد:تحقیقات ثابت کرده که فرهنگ و ژن انسان‌ها قرابت خاصی با یکدیگر دارند و در این میان به مرور زمان کم کم این مؤلفه‌های اجتماعی به ژن افراد تبدیل می‌شود.