دهلران میزبان هنرمندان تئاتر غرب کشور است

سعید خیرالهی در گفتگو با مهر بیان داشت: نخستین جشنواره تئاتر شرهانی در دهلران به خوبی مورد استقبال هنرمندان و مردم این شهرستان قرار گرفته است.

وی افزود: در این جشنواره که از ۱۶ اسفند شروع شده و تا ۱۸ اسفند نیز ادامه دارد در سه نوبت صبح، عصر و شب تئاتر خیابانی در خیابان ها و بوستان های دهلران با هنرنمایی هنرمندان با موضوع دفاع مقدس اجرا می شود.

دبیر نخستین جشنواره تئاتر شرهانی گفت: در طول دو روز اجرای این جشنواره در دهلران ۲۴ اثر اجرا می شود و در روز ۱۸ اسفند نیز اختتامیه این جشنواره با معرفی گروه های برتر خاتمه می یابد.

خیرالهی بر لزوم ایجاد دبیرخانه دائمی این جشنواره در دهلران تاکید کرد و افزود: با توجه به سوابق دهلران در دفاع مقدس، استعدادهای هنری این شهرستان، استقبال مردم و حمایت مسئولان می طلبد این دبیرخانه در دهلران دایر شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهلران نیز گفت: در روز دوم این جشنواره ۱۲ اثر نمایشی در دهلران اجرا شد.

ایرج رضایی افزود: در روز دوم یعنی ۱۷ اسفند و در نوبت صبح (ردپایی در آسمان) از خانم کژال راست بین از مریوان،(ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع) از مهرداد کاووسی حسینی از همدان،(اسو) اثر بهنام کاوه ازآبادان،(گمشدگان) از علی چناری اهل کرمانشاه و (سیا ور دارو) اثر پژمان شاوردی از لرستان در دهلران اجرا شدند.

وی بیان داشت: در نوبت عصر نیز (همچو حر ریاحی) اثر مصطفی کولیوندی از دهلران،( ایستگاه صلواتی) از دل آرام ترکی از اصفهان، (ا سو) اثر بهنام کاوه از آبادان و (گمشده) از مختار محمدی از مریوان برای مردم نمایش داده شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهلران گفت: شب گذشته نیز سه اثر شامل (کوچه) از امین پورمند اهل اندیمشک، (آب) به کارگردانی سعید ذبیهی از کرمانشاه و (همچو حر ریاحی) اثر مصطفی کولیوندی از دهلران برای مردم اجرا شد.

گفتنی است اولین دوره تئاتر خیابانی شرهانی در دهلران با استقبال هفت استان ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، خوزستان و اصفهان در حال اجرا است.

اختتامیه این جشنواره با حضور داوران، میهمانان، هنرمندان و معاون وزیر ارشاد و دو مدیر کل این حوزه عصر امروز با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می دهد.