واقعیت مجازی حواس بیماران سرطانی را پرت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، افراد مبتلا به سرطان طی درمان، لحظات پردرد و پر اضطرابی را تجربه می کنند. در همین راستا برای از بین بردن بخشی از این اضطراب بیمارستان Chris Obrien Lifehouse در استرالیا از واقعیت مجازی استفاده می کند.

مرکز درمانی این بیمارستان برای درمان سرطان با همکاری شرکت سامسونگ هدست های واقعیت مجای را در اختیار بیمارانی منتظر برای دریافت شیمی درمانی قرار می دهد.

به این ترتیب آنها به جای نگرانی درباره سلامت خود و حضور در بیمارستان جذب دنیای مجازی هدست ها می شوند.

بیماران به وسیله واقعیت مجازی می توانند کوالاها را نوازش کنند، به نقاط دیدنی سفر کنند یا سوار قایق شوند.

هرچند این نخستین بیمارستانی است که از «درمان با واقعیت مجازی» برای آرام کردن بیماران استفاده می کند، اما پیش از این واقعیت مجازی در بسیاری از محیط های خدمات درمانی استفاده شده است.