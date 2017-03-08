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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقزخبرداد:

بالغ بر ۱۳ هزار دانش آموزسقزی درجشنواره جابربن حیان شرکت کردند

بالغ بر ۱۳ هزار دانش آموزسقزی درجشنواره جابربن حیان شرکت کردند

سنندج- مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقزاز شرکت ۱۳ هزار و ۲۹۷ دانش آموزاین شهرستان در جشنواره جابر بن حیان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، برومند در آئین بازگشایی چهارمین نمایشگاه پروژه های علمی دانش آموزان [شنواره جابربن حیان در دبستان دخترانه شاهد که با حضور معاون سیاسی فرماندار برگزار شد، گفت: این نمایشگاه شامل طرح های علمی، ابداعی و ابتکاری دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه، این جشنواره هر سال با تشکیل نمایشگاه و داوری در چهار سطح آموزشگاهی، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار خواهد شد؛ افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه، آماده‌ سازی دانش آموزان برای پاسخگویی به سوالات ذهنی با استفاده از روش‌های علمی است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقزبیان کرد: در این نمایشگاه طرح‌ها با موضوع های، آزمایش، طراحی و ساخت و تحقیق زمینه‌ای ارائه شده است که پس از داوری در شهرستان، ۲ طرح برتر آزمایش و ۲ طرح طراحی و ساخت به مرحله استانی راه خواهند یافت.

برومند اظهار داشت: در مرحله شهرستانی ۹۶ طرح به مرحله شهرستانی راه یافته اند و چهار طرح به مرحله استانی راه می یابند.

وی یادآور شد: در سه دوره قبلی این جشنواره و از  سال تحصیلی ۹۲ تاکنون پنج طرح از دانش آموزان شهرستان سقز به مرحله کشوری راه یافته است.

کد مطلب 3926595

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