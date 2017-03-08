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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۲

استاندار خراسان جنوبی:

مسئولان خراسان جنوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان تلاش کنند

مسئولان خراسان جنوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان تلاش کنند

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید زمینه کار و تلاش در جامعه فراهم شود، افزود: همه دستگاه ها و مسئولان برای بهبود وضعیت اقتصادی استان تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ جشن نیکوکاری در بیرجند بیان کرد: برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد.

وی با بیان اینکه دستگاه های زیادی برای برگزاری این جشن ها همکاری و تلاش می کنند، افزود: انجام اینگونه اقدامات ارج و منزلت اخروی دارد.

پرویزی تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند تا زمینه همکاری و مساعدت مردم با افراد نیازمند جامعه فراهم شود.

وی اظهار کرد: علی رغم مشکلات مالی و اقتصادی موجود در خراسان جنوبی، مردم این استان همواره در صحنه های مختلف پیش قدم بوده اند.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید زمینه کار و تلاش در جامعه فراهم شود، افزود: باید همه دستگاه ها برای بهبودی وضعیت اقتصادی استان تلاش کنند.

پرویزی ادامه داد: هرچه زمینه اشتغال در خراسان جنوبی بیشتر فراهم شود، نیازمندی ها کمتر شده و وضعیت اقتصادی نیز بهبود می یابد.

وی با اشاره به جنگ هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: افرادی در این جنگ با نثار خون خود ایثار و فداکاری کردند و ما نیز امروزه باید با تاسی از این افراد، نیکوکاری کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در برنامه پنجم و ششم همواره به نیازمندان توجه شده است، گفت: در برنامه بودجه ۹۶ پیش بینی شده که بخشی از نیازمندان که می توانند با تسهیلات ارزان قیمت از کمک های مستقیم خارج شوند، مورد توجه قرار گیرند.

کد مطلب 3926597

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