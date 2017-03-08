کمک یک میلیارد ریالی فرهنگیان دزفول به دانش آموزان بی بضاعت

عبدالمحمد جرجانی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهارکرد:تعداد یک هزار و ۶۵۰ فرهنگی نیکوکار دزفولی با شرکت در طرح برکت به یاری دانش آموزان بی بضاعت شتافتند.

وی افزود: تاکنون بیش از یک میلیارد ریال از محل کمک های فرهنگیان دزفول جمع آوری شده و در آستانه عید نوروز بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

جرجانی کمک به همنوعان و نیازمندان را یکی از مهمترین تأکیدات دین اسلام عنوان کرد و ادامه داد: در آستانه سال نو، یک خیر دزفولی نیز به نیت مادر مرحومش ۱۰۰ میلیون ریال برای حمایت از دانش‌آموزان محروم و بی‌بضاعت در قالب ۹۰۰ جفت کفش و ۹۰۰ دست لباس به یک هزار و ۸۰۰ دانش آموز نیازمند کمک کرد.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش دزفول با اشاره به اینکه همه ساله، جشن‌ عاطفه‌ها به منظور ترویج نیکوکاری در سطح مدارس شهرستان دزفول برگزار می‌شود، اظهار کرد: خوشبختانه با کمک فرهنگیان و خیران شهرستان دزفول، هر ساله کمک‌هایی در حد توان به دانش‌آموزان محروم و نیازمند این شهرستان صورت می ‌گیرد.