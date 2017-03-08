۲۴ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ جشن نیکوکاری در بیرجند بیان کرد: در سال جاری ۸۷۳ پایگاه نیکوکاری فعال در سطح مدارس استان داریم.

وی با بیان اینکه۲۴ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، گفت: ۱۰۵ هزار پاکت مهربانی در بین دانش آموزان برای کمک به نیازمندان تقسیم شده است.

لامعی با اشاره به اهداف برگزای جشن نیکوکاری در مدارس بیان کرد: ترویج فرهنگ انسان دوستی و تبیین جایگاه آن در مدارس از جمله اهداف برگزاری این جشن ها است.

وی اظهار کرد: برگزاری این جشن از سال ۶۲ رواج پیدا کرده و هم اکنون به فرهنگی در بین مدارس تبدیل شده است.

لامعی با بیان اینکه خراسان جنوبی مردمی بخشنده و نیکوکار دارد، افزود: سال گذشته ۹۴ میلیون تومان از طریق توزیع پاکت های مهربانی و برگزاری جشن نیکوکاری جمع آوری شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: کمک های جمع آوری شده در سال جاری بین ۱۰ هزار دانش آموز نیازمند تقسیم خواهد شد.