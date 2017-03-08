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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۳

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

۲۴ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند

۲۴ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند

بیرجند- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۲۴ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ جشن نیکوکاری در بیرجند بیان کرد: در سال جاری ۸۷۳ پایگاه نیکوکاری فعال در سطح  مدارس استان داریم.

وی با بیان اینکه۲۴ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، گفت: ۱۰۵ هزار پاکت مهربانی در بین دانش آموزان برای کمک به نیازمندان تقسیم شده است.

لامعی با اشاره به اهداف برگزای جشن نیکوکاری در مدارس بیان کرد: ترویج فرهنگ انسان دوستی و تبیین جایگاه آن در مدارس از جمله اهداف برگزاری این جشن ها است.

وی اظهار کرد: برگزاری این جشن از سال ۶۲ رواج پیدا کرده و هم اکنون به فرهنگی در بین مدارس تبدیل شده است.

 لامعی با بیان اینکه خراسان جنوبی مردمی بخشنده و نیکوکار دارد، افزود: سال گذشته ۹۴ میلیون تومان از طریق توزیع پاکت های مهربانی و برگزاری جشن نیکوکاری جمع آوری شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: کمک های جمع آوری شده در سال جاری بین ۱۰ هزار دانش آموز نیازمند تقسیم خواهد شد.

کد مطلب 3926632

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    نظرات

    • احمد IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
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      آقای لامعی عملکرد شما در خصوص کمک به دانش آموزان نیازمند ضعیف است .آنها را دریابید .بعضی از حوزه ها در این خصوص می توانند بیشتر وارد عمل شده ودر جهت حمایت از دانش آموزان محروم برای اینکه از تحصیل باز نمانند ودچار ضربه روحی در مقایسه با سایر دوستانشان از لحاظ وضعیت ظاهری نشوند باید با برنامه ریزی انجمن اولیا ومربیان به این افراد کمک شود.

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