به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی عسکری ضمن تبریک پیشاپیش بهمناسبت فرارسیدن نوروز و بهار طبیعت، با توجه به نزدیک بودن آیین چهارشنبهسوری، به توصیههای لازم برای جلوگیری از ایجاد حادثه در چهارشنبهی آخر سال اشاره کرد و گفت: یکی از سنتهایی که از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده، برگزاری آیین چهارشنبهسوری در چهارشنبه آخر سال بوده که متاسفانه اکثر جوانان این مراسم را با استفاده از ترقه و مواد منفجره، خطرساز کرده و بیاحتیاطی آنها موجب تلخ شدن شیرینی سال نو به کام خانوادهها میشود.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل ضروری برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال، ارتقای سطح آگاهی مردم بهویژه گروههای در معرض خطر است، افزود: امیدواریم توصیههایی که در ادامه به آن اشاره میشود، از بروز حوادث جبرانناپذیر، جلوگیری کند.
عسکری با اشاره به اینکه توصیه می شود افراد برای آتش افروختن از تکههای کوچک چوب استفاده کرده و هرگز از مایعات نفتی و قابل اشتعال استفاده نکنند، گفت: درصورتی که شهروندان متوجه شدند افرادی در محله یا همسایگی آنها اقدام به انبار کردن یا ساخت مواد محترقه میکنند، مورد را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.
وی با تاکید بر اینکه در صورت وقوع آتشسوزی، راه برای خودروهای امدادی باز شود، افزود: برای برگزاری مراسم آتشبازی میتوانید به محلهایی که توسط مسئولان در نظر گرفته شده، بروید؛ اینگونه محلها امن بوده و برای شما و خانوادهتان مشکلی ایجاد نمیکند.
مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: از انداختن مواد منفجره، قوطی در بسته و حشرهکشها به داخل آتش خودداری شود؛ زیرا در اثر انفجار، قطعات آنها به اطراف پرتاب شده و موجب آسیب شدید خواهد شد.
وی ادامه داد: تماشاچیان معمولا در معرض خطر اصابت ترکشهای ترقهها و مواد منفجره هستند و بالاترین آمار مصدومان مربوط به تماشاچیان است.
عسکری تصریح کرد: بر اساس قانون و تاکید مراجع قضایی و انتظامی، خرید و فروش هر نوع مواد محترقه به هر شکل جرم محسوب میشود و متخلف برابر قانون، قابل پیگرد است.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز از برپایی آتش حجیم و غیر قابل مهار افزود: داشتن یک کپسول خاموشکننده آتشنشانی، شیلنگ آب و جعبه کمکهای اولیه در هر مکانی برای جلوگیری از خطرات احتمالی، ضروری است.
مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ادامه داد: از سوزندان وسایل و مواد غیرمتعارف مانند کپسول گاز، لاستیک، بنزین، کاربیت و مانند آن، جدا خودداری شود.
وی تاکید کرد: افراد قبل از ترک محل روشن کردن آتش، حتما از خاموش بودن آن مطمئن شده و توسط شیلنگ آب، باقیمانده آنرا کاملا سرد و جمعآوری کنند.
عسکری بیان کرد: انفجار ۲۵۰ گرم مواد محترقه میتواند یک واحد مسکونی با وسعت ۷۰ مترمربع را کاملا تخریب و ویران کند و شیشههای ساختمانهای اطراف را تا شعاع ۲۵۰ متری بشکند.
وی گفت: به شهروندان توصیه میشود در صورت بروز هرگونه آتشسوزی و حادثه، خونسردی خود را حفظ کرده و در صورت گسترده بودن حریق، سریعا افراد مسن و کودکان را از محل حادثه دور کرده و به جای امن انتقال دهند و فوراً با شماره ۱۲۵ تماس گرفته و نوع حادثه را با ذکر نشانی دقیق به ستاد فرماندهی آتشنشانی اطلاع دهند. همچنین هنگام حضور آتشنشانان در محل حریق، نهایت همکاری را با آنها داشته باشند.
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