سفر به مینیاتور پرنقش و نگار ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان مازندران با داشتن جاذبه های گردشگری و طبیعی فراوان آداب و رسوم بکر نوروز میزبان میلیون ها گردشگر است که از مینیاتور چهار فصل ایران دیدن می کنند.

وجود ۳۸۰ کیلومتر نوار ساحلی، جنگل های بکر و رویایی خزری، کوهستانها و دهکده های ییلاقی، آبشارهای زیبا و چشم نواز، استان را به بهشتی برای طبیعت گردی و نوروز گردی مبدل کرده است.در آستانه فصل بهار، اقدامات اولیه برای میزبانی مسافران بهاری در استان مازندران انجام شده، ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی فعال شد و کمیته های مختلف برای استقبال از مسافران بهاری شکل گرفته است.

استان مازندران علاوه بر استقرار در جوار بزرگترین دریاچه جهان (دریای خزر)، دریاچه های متعدد کوچک و بزرگی نیز در نواحی جلگه ای و ارتفاعات دارد که به نحوی مورد استفاده علاقمندان به طبیعت قرار می گیرد و برخی از جاذبه های استان عبارتند.

دریاچه ولشت

این دریاچه در جنوب باختری چالوس و شمال خاوری منطقه کلاردشت در میان دره ای عمیق قرار گرفته است، وسعت آن حدود ۱۵ هکتار و عمق متوسط آن ۲۰ متر است، آب این دریاچه شیرین و حجم آن حدود سه میلیون متر مکعب برآورده شده است که به همین علت مأمن پرندگان مهاجر، ماهی و سایر آبزیان می باشد. دسترسی به دریاچه از طریق مرزن آباد و سمت باختری جاده چالوس امکان پذیر است.

دریاچه خضرنبی نوشهر

این دریاچه در شمال شهرستان نوشهر و در میان جنگل قرار گرفته و بنا به اعتقاد بومیان دارای تقدس مذهبی است، وسعت آن کم تر از نیم هکتار، عمق آن حدود ۵ متر و آب آن شیرین است. از آن جایی که این دریاچه از عوامل تخریب انسانی دور مانده و در محدوده حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفته است، جایگاه انواع پرندگان و انواع جانوران وحشی این ناحیه شده است.

دریاچه گل پل قائم شهر

این دریاچه در جنوب خاوری شهرستان قائم شهر بعد از روستای برنجستانک و سد خاکی زمزم، در میان جنگل قرار گرفته و دارای دو حوضچه مجزا است، وسعت آن حدود ۵/۲ هکتار با عمق بین ۱ تا ۵ متراست که به علت شیرینی آب، به زیستگاه ماهیان و پرندگان آبزی تبدیل شده است. این دریاچه چشم اندازهای جنگلی زیبایی دارد و محوطه اطراق مناسبی نیز در اطراف آن تعبیه شده است.

دریاچه ساهون

این دریاچه در دامنه های جنوب غربی قله دماوند، نزدیک روستای نوا قرار گرفته است. این دریاچه قدیمی و مرداب کنونیف محوطه ای مخصوص اطراق و اقامت موقت دارد.



دریاچه استخر پشت نکا

این دریاچه در جوار روستای استخر پشت، میان دره رودخانه زارم، به صورت گودالی بزرگ و دایره ای شکل قرار گرفته که پیرامون آن پوشیده از مزارع برنج و نیزار است. وسعت حوضچه مرکزی آن بیش از نیم هکتار و حواشی آن در حدود ۶ هکتار است. اطراف این دریاچه محوطه ای برای اطراق و استقرار وجود دارد که فاقد امکانات خدماتی است. دسترسی به آن از مسیر یک جاده جنگلی بسیار زیبا از شهر نکا صورت می گیرد.

دریاچه شورمست

این دریاچه در جنوب باختری پل سفید، به فاصله پنج کیلومتر از جاده فیروزکوه در ارتفاعات بیشه ای دامنه البرز مرکزی قرار گرفته است. این دریاچه دارای پنج متر عمق و بیش از یک هکتار وسعت دارد و آب آن نیز مناسب می باشد.



دریاچه عباس آباد

این دریاچه در ارتفاع ۴۰۰ متری از سطح دریا در جنوب شرقی بهشهر میان جنگل قرار گرفته است وبه دلیل ساخت و سازهایی که شاه عباس در اطراف آن انجام دادف به نام عباس آباد معروف گشته است.

عباس آباد بهشهر مهمترین باغ غیر کویری ایران

مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر که به دستور شاه عباس اول صفوی در سال‌ ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ قمری ساخته و در حال حاضر مهم‌ ترین باغ غیر کویری ایران محسوب می‌شود، شامل دریاچه، کاخ، برج و حمام و... است که دریاچه عباس آباد با دارا بودن عمارتی در وسط خود از زیبایی بی نظیری برخوردار است.

وسعت دریاچه عباس آباد بهشهر بالغ بر ۱۰ هکتار بوده که در مرکز آن عمارتی به ارتفاع ۱۸ متر قرار گرفته و در فصل آبگیری دریاچه به زیر آب می رود. گهگاه فقط سقف آن از آب بیرون می آید، اما در فصول کم آبی تمام عمارت از آب بیرون و نمایان است، اما شگفت انگیز آن است که این ساختمان با اینکه بیش از نیمی از سال را در زیر آب به سر می برد اما پس از سالهای متمادی همچنان پابرجا و استوار است.

نطقه تاریخی عباس آباد بهشهراز مکانهای دیدنی استان مازندران به شمار می آید و عمارت وسط آب در دریاچه عباس آباد این بنا که با مصالح آجر و ساروج در میانه آب واقع شده در اصل پایه ای برای کاخی بوده که اکنون اثری از آن موجود نیست.

در کنار دریاچه عباس آباد بهشهر، باغ بزرگ ۱۴۰ هکتاری عباس آباد با دارا بودن امکانات تفریحی همچون رستوران، چایخانه، نمازخانه، بازدید و اقامت از این دریاچه را راحت تر می کند.

مکانیزم آبیاری که در دوره صفویه در این منطقه ایجاد شده، بسیار بی‌نظیر است و یکی از شاخصه‌های ثبت این باغ در فهرست جهانی همین مکانیزم منحصربه‌فرد موجود در باغ در رابطه با چرخش آب است.

حجم آب استخر در فصول مختلف سال تغییر می‌کند تا حدی که در برخی از فصول، عمارت داخل استخر کاملاً به زیر آب فرو رفته و در برخی زمان‌ها و در حالت کم آبی که عموماً فصل تابستان است کاملاً هویدا می‌شود. با این حال و در کمال شگفتی با وجود این همه تغییرات که به‌صورت متوالی تکرار می‌شود این بنا همچنان به طور مستحکم پا بر جا مانده تا حیرت بازدید کنندگان را برانگیزد.

دو برج آجری نیز در قسمت جنوب غربی باغ تاریخی عباس آباد به فاصله ۱۶۹ متری از آن به سمت محوطه گلباغ؛ ایستگاه توزیع آب، با قطر ۷ متر و با ارتفاع ۱۴ متر و همچنین به فاصله تقریبی ۱۸۶ متری از یکدیگر احداث شده اند.

به گزارش مهر، مازندران سرشار از زیبایی ها و جاذبه های بکری است که ایام نوروز فرصتی است تا بتوان بخشی از نگاره های بی بدیل را در آن به نظاره نشست.