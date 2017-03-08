به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح چهار شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه روح حاکم بر این ستاد باید همچنان مانند سنوات گذشته معرفی لرستان به عنوان مقصد گردشگری باشد اظهار داشت: در این راستا همه دستگاههای اجرایی استان باید همکاری لازم را با این ستاد داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و تجهیز نمازخانه های بین راهی سطح استان عنوان کرد: همچنین سرویس های بهداشتی سطح استان نیز برای استفاده مسافران باید ساماندهی و تجهیز شوند.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت ساماندهی مجتمع های بین راهی و همچنین پمپ بنزین های سطح استان تاکید کرد و گفت: همچنین فرمانداران با همکاری شهرداری ها در ورودی شهرهای استان باید ستاد های استقبال از مهمانان نوروزی را راه اندازی کرده و از آنها با اهدا هدایایی در هنگام سال تحویل استقبال کنند.

بازوند با تاکید بر اینکه بهای بلیط سایت های گردشگری و اماکن مذهبی استان به هیچ عنوان در ایام نوروز نباید افزایش پیدا کند گفت: در ایام نوروز امسال نیز سه بازرس ویژه استانداری لرستان کار نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی استان را مانند سال گذشته به عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به پیش بینی سخنگوی ستاد تسهیلات نوروزی استان گفت: در این راستا دستگاههای اجرایی باید همکاری لازم را با سخنگوی ستاد داشته و برنامه های خود را به او ارائه بدهند.

استاندار لرستان با اشاره به ارتباط مستقیم با شبکه یک صدا و سیما در ایام نوروز بیان داشت: همچنین نیروی انتظامی باید امنیت گردشگران را در ایام نوروز فراهم کند.