به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی لرستان با اشاره به بحث ثبت جهانی نوروز در یونسکو با محوریت ایران اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده که نوروز به عنوان آثار ناملموس در یونسکو با محوریت ایران ثبت جهانی شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایع دستی در محوطه باغ گلستان و قلعه فلک الافلاک بیان داشت: این اقدام در ایام نوروز سال ۹۶ در استان اجرایی می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان این نمایشگاه در قالب ۷۵ غرفه در محل باغ گلستان خرم آباد برپا می شود گفت: این نمایشگاه صنایع دستی لرستان در تاریخ ۲۵ اسفندماه امسال افتتاح می شود.

سلیمانی از برگزاری جشن های نوروزی و موسیقی محلی در محل باغ گلستان نیز در ایام نوروز خبر داد و گفت: همچنین مشابه این برنامه در سایر شهرستانهای استان نیز برگزار می شود.