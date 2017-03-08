به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند صبح چهار شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با اشاره به برنامه ریزی شهرداری خرم آباد برای اسکان و پذیرایی از مهمانان نوروزی اظهار داشت: در این راستا سایت های اسکان مسافران در پارک های بانوان، شریعتی، کیو و نسترن برپا می شود.

وی بر ضرورت اختصاص چادرهای هلال احمر استان برای اسکان مسافران نوروزی تاکید کرد و گفت: همچنین نمایشگاههای صنایع دستی در محل اسکان مهمانان نوروزی برپا می شود.

شهردار خرم آباد از ساماندهی و تجهیز سرویس های بهداشتی در سطح شهر خرم آباد خبر داد و گفت: همچنین برگزاری تورهای گردشگری رایگان برای مسافران نوروزی یکی دیگر از برنامه های شهرداری خرم آباد در ایام نوروز است.

عیدی بیرانوند از برگزاری جشنواره موسیقی محلی با حضور هنرمندان در مرکز لرستان خبر داد و گفت: همچنین دو جشنواره غذای خیریه نیز در ایام نوروز در خرم آباد برگزار می شود.

وی همچنین از جمع آوری کامل متکدیان از سطح شهر خرم آباد خبر داد.