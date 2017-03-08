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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

سرکرده باند سارقان منزل در همدان دستگیر شد

سرکرده باند سارقان منزل در همدان دستگیر شد

همدان - رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان همدان از شناسایی و دستگیری عضو اصلی باند سارقان منازل در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظاهی استان همدان، رضا زارعی با اشاره به اقدام پلیس در راستای ادامه شناسایی و دستگیری باند سارقان منزل غیر بومی و دستگیری ۵ نفر از اعضای باند عنوان کرد: این سارقان در ایام پایانی هفته، هر بار یک شهر را انتخاب کرده و در ساعات ۱۷ تا ۲۲، منازل آپارتمانی که طبقه اول آنها دارای بالکن بوده را شناسایی می‌کردند و پس از اطمینان از خالی بودن آنها، در فرصت مناسب وارد منزل شده و اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد و اشیاء کم‌حجم و با ارزش می‌کردند.

وی ادامه داد: با توجه به دستگیری تعدادی از اعضای باند و متواری بودن سرکرده باند، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه سرکرده این باند سرقت از سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای منزل بود، افزود: در همین راستا ضمن برقراری تعامل با پلیس آگاهی لرستان، بکارگیری مخبرین محلی و با استفاده از اقدامات پلیسی هنگامی که حضور متهم در مخفیگاهش مشخص شد در یک عملیات غافلگیرانه نسبت به دستگیری او اقدام شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهم از طریق شعبات دادسرا و دادگستری کل استان لرستان تحت تعقیب بوده در اختیار پلیس آگاهی لرستان قرار گرفت و پس از خاتمه تحقیقات با هماهنگی قضایی متهم به پلیس آگاهی همدان انتقال داده شد.

زارعی گفت: با توجه به مدارک و مستندات کافی متهم لب به اعتراف گشود و به ۶ فقره سرقت منزل با همدستی سایر سارقان دستگیر شده اعتراف کرد و با قرار مناسب قانونی روانه زندان شد.

کد مطلب 3926688

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