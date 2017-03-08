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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

در آستانه برگزاری جشن نیکوکاری؛

زنگ نیکوکاری در مدارس کشور نواخته شد

زنگ نیکوکاری در مدارس کشور نواخته شد

زنگ نیکوکاری با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد صبح امروز در مجتمع آموزشی دخترانه «نرگس» نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  زنگ نیکوکاری طی مراسمی در مدارس سراسر کشور به صدا در آمد. در این مراسم علی‌محمد ذوالفقاری معاون توسعه مشارکت های کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: فقر و محرومیت مانع از رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان نمی شود.

وی افزود: دانش  آموزان تحت پوشش کمیته امداد(ره) دارای استعدادهای سرشار و هوش زیادی هستند که برای رسیدن به موفقیت نیازمند به امکانات لازمند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد تصریح کرد: امروزیک میلیون و 600 هزار خانوار در کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند که از این میان تعداد 200 هزار یتیم هستند و این نهاد برای رسیدگی به امور این ایتام و نیازمندان بخشی از اعتبارات خود را از دولت و بخشی دیگر را از طریق مشارکت های مردم خیر ونیکوکار دریافت می کند.

 ذوالفقاری تصریح کرد: خیرین و نیکوکاران کشورمان با پرداخت نذورات و هزینه های تحصیلی دانش آموزان نیازمند به آنها برای رشد و موفقیتشان کمک می کنند.

وی گفت: مسئله فقر در داخل خانواده های کمیته امداد ارثی نیست ولی به دلایل حوادثی که رخ داده این  افراد و خانواده هایشان تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند لذا برای گسترش فرهنگ نوعدوستی در کشور نیازمند به آموزش و بردن فرهنگ نوعدوستی به مدارس هستیم.

ذوالفقاری تاکید کرد : بی تفاوتی به مسئله فقر ونیازمندان عوارض و اسیب های اجتماعی زیادی در پی دارد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد  تصریح کرد: مجموعه نیازهای فقرا در این نهاد شناسایی و طبقه بندی شده لذا کمیته امداد با دریافت کمک‌های مردمی و خیرین نیکوکار در پی رفع مشکلات و نیازهای این عزیزان است.

ذوالفقاری افزود: سن خیرین د رکشور  افزایش پیدا کرده است لذا با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال توسعه فرهنگ نوعدوستی هستیم تا شاهد بروز و ظهور خیرین جوان، نوجوان و خردسال باشیم تا از گسترش فقر در کشور جلوگیری شود.

وی تاکید کرد : امروز مردم کشورمان مشارکت خوبی در جشن نیکوکاری دارند و امیدوایم در سال های آینده جشن نیکوکاری رونق بیشتری پیدا کند تا شاهد حضور هیچ دانش آموز نیازمندی در سطح کشور نباشیم.

کد مطلب 3926692

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