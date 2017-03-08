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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

با حضور معاون رئیس جمهور صورت پذیرفت؛

تقدیر از خانواده های شهدای جهان اسلام در مشهد

تقدیر از خانواده های شهدای جهان اسلام در مشهد

مشهد ـ همزمان با برگزاری کنگره بین المللی شهدای جهان اسلام، از خانواده شهدا تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از خانواده های شهدای جهان اسلام همزمان با برگزاری کنگره بین المللی این شهدا صبح چهارشنبه در مشهد برگزار شد.

در این مراسم از پدر شهید رسول قنامی، همسیر شهید سید صالح البخایی، همسیر شهید عباس الحم از کشور سوریه، پدر شهید العشقر از عراق، پدر شهید منیر حسین از کشور پاکستان، مادر شهید محمد الزواری از کشور تونس، مونیرا سوباسیچ از بوسنی و هرزه گوین،کادا هوییچ، مادر شهید شهیرا عبدالرحمان اویچ، مادر شهید شهرا سینانویچ، مادر شهید نرمینا لاکوتا، مادر شهید رامیزا گورویچ، مادر شهید زمرا عمرویچ، مادر شیهد راغب حرب از لبنان، فرزند شهید عباس موسوی از لبنان، مادر شهید آمنه سلامه، مادر شهید عماد مغنیه از لبنان تقدیر شد.

گفتنی است رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در این اجلاس سخنرانی می کند.

کد مطلب 3926722

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