همایش پیاده روی و کاشت نهال در میامی برگزار شد

علیرضا سالار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه همایش پیاده روی ویژه غرس نهال در تفرجگاه سه چنار میامی، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد، تاکید داشت: همزمان با هفته منابع طبیعی و با هدف غرس نهال و فرهنگ سازی در راستای ترویج فضای سبز شهری، این همایش با حضور فرماندار، اعضای شورای اداری و فرهنگ عمومی و همچنین دانش آموزان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

وی افزود: با وجود برگزاری همایش پیاده روی و غرس نهال در روز غیرتعطیل استقبال خوبی از آن شد که این امر مسئولان را به برگزاری برنامه های مشابه دلگرم می کند چرا که ما معتقد هستیم فرهنگ سازی از طریق رفتارهای مدنی می تواند به پویندگی جامعه در راستای رفتارهایی مانند درختکاری کمک شایانی کند.

شهردار میامی همچنین گفت: این برنامه توسط شهرداری و با همکاری اداره منابع طبیعی برگزار و هدف از آن گرامیداشت این هفته و جلب کردن نگاه ها به فضای سبز و اهمیت کاشت درخت است.

سالار، بیان داشت: حمایت از فضای سبز و حفظ و نگهداری آن قدر اهمیت دارد که در روایات معصومان نیز به اهمیت کاشت درخت اشاره شده همچنین پیامبر(ص) قطع شاخه های درخت را به قطع بال فرشتگان تشبیه می کند که این امر نشان دهنده اهمیت ترویج فرهنگ مراقبت از درخت و فضای سبز است.

وی افزود: در سال جاری برای نخستین بار در میامی، کاشت نهال درخت پالونیا در تپه شهدای گمنام به انجام رسید که امیدواریم با کاشت این نهال در حوزه وسیع و انبوه تر بتوانیم این نهال را به مصرف اقتصادی و تجاری برسانیم چرا که این نهال یک از پرکاربردترین درخت ها در صنعت چوب است.