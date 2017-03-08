استاد و دانشجو باید خودشان را نقد بکنند

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار خلعتبری، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی در همایش تاریخ، پژوهش و نقد متون که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، با اشاره به خاطره ای از مرحوم دکتر باستانی پاریزی گفت: دکتر باستانی در سفری که به کانادا داشت به یکی از کتابخانه های آنجا مراجعه می کند و از کتابدار می پرسد، در اینجا کتابی از ابراهیم باستانی پاریزی دارید؟ کتابدار پاسخ می دهد بله، ۴۰ جلد از ایشان داریم. پاریزی می گوید آنها را به ۶۵ جلد برسانید.

وی افزود: استاد باستانی کتابی به نام «خود مشت مالی» دارد، تصور می کنم پژوهشگران جوان یا پیشکسوتان ما باید مقداری خودشان را مشت مال و نقد بکنند. نقد نباید همواره از طرف دیگران صورت بگیرد. حرف هایی که یک فرد در یک کتاب می نویسد صددرصد درست نیستند و قطعا نواقص دارد که در واقع با آن خود مشت مالی نواقص را باید رفع کرد.

خلعتبری گفت: نقد کتاب و تاریخ در دانشگاه دوسو دارد؛ یکی استاد و دیگری دانشجو است. استاد اگر نقد بکند و کتاب صحیح بنویسد، اما دانشجو فقط به دنبال اخذ مدرک باشد، آن نقد کارایی نخواهد داشت. من در جلوی دانشگاه تهران چندین بار برای نوشتن پایان نامه تابلوهایی دیده ام. استادهای ما در درجه اول باید این وضعیت را اصلاح کنند، یعنی دانشجو برای طلب علم بیاید و نه برای اخذ مدرک.

وی یادآور شد: بنابراین استاد علاوه بر اینکه باید از نظر علمی خود را در سطح بالایی نگاه دارد به گونه ای که باستانی پاریزی را در دانشگاه تورنتو از رئیس دانشگاه تا کتابدار می شناسند، اما خود این آدم همواره خودش را مشت و مال داد. یعنی من برای همکاران و استادان عزیز دو وظیفه قائل هستم. یکی اینکه خودشان را مشت و مال بدهند و دوم اینکه دانشجوی فوق لیسانس یا دکتری را مشت و مال بدهند و سعی کنند دانشجو علاقه مند باشد و به سمت متون تاریخی برود و تنها به مآخذ توجه نکند.