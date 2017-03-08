به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار امروز در همایش علمی هم افزایی سازمان های امدادی در مدیریت بحران های استان ایلام اظهار داشت: اساس کار مدیریت بحران ها براساس همکاری و هماهنگی است و نقش رسانه ها در کنترل حوادث بی بدیل است.

وی بیان داشت: نیروهای مسلح نقش ویژه ای در کنترل و مدیریت بحران ها دارند.

نجار عنوان کرد: شناخت دقیق مخاطره و آسیب های طبیعی چون سیل، زلزله و آتش سوزی و عوامل بروز آن موجب کاهش خسارت های جانی و مالی برای حادثه دیدگان می شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: با توجه به اینکه کشورمان در زمینه وقوع حوادث طبیعی همچون سیل ، زلزله از کشورهای پرخطر در منطقه و جهان به حساب می آید، این عوامل لزوم برنامه ریزی و انجام کارهای کارشناسی برای کاهش آثار زیانبار و کم کردن خسارت های جانی و مالی آنرا دوچندان می کند.

وی ادامه داد: مدیران مسئول در حوزه مدیریت بحران باید شناخت درست و دقیقی از نوع حادثه داشته باشند تا بتوانند برای برخورد با آن راهکار عملیاتی ارائه دهند.

رئیس سازمان مدیریت بحران تاکید کرد: استفاده از فناوری های نوین و کاربردی می تواندئ در مقابله با بحران ها بسیار راهگشا باشد.

نجار همچنین بر لزوم ارائه آموزش های کاربردی به اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و نوجوان برای امادگی بیشتر انان هنگان حادثه تاکید کرد.

وی یادآور شد: هنگام بروز حوادث باید از تشویش و نگرانی اذهان عمومی اجتناب شود تا بتوان تصمیم های منطقی گرفت.

نجار گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نیروهای امدادی حاضر در محل حادثه و وحدت فرماندهی برای مدیریت درست حادثه اساس کار مدیریت بحران است.