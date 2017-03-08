بیش از ۱۰هزار دانشجو ودانش آموز کردستانی زیرپوشش کمیته امدادهستند

به گزارش خبرنگارمهر، رضا طاهری ظهر امروزچهارشنبه در مراسم زنگ نیکوکاری که به طور نمادین در دبستان دخترانه سوم شعبان سنندج برگزارشد، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۵ هزار خانوار دراستان تحت پوشش کمیته امداد هستند، گفت: از این تعداد ۲۵ هزار خانوارآن دارای سرپرست زن هستند.

وی عنوان کرد: از تعداد خانوارهای زیرپوشش امداد ۱۷ هزار خانوار هم سرپرست ها آنها توانایی کار و فعالیت را ندارند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار دانشجوو دانش آموز که همواره جزو نخبه ترین ها در مراکز آموزشی سطح استان هستند، تحت حمایت این نهاد مقدس قرار دارند، بیان کرد: از ۱۵۰۰ دانشجوی زیرپوشش امداد بیش از ۴۰ نفر آنها در دانشگاه های برترکشور مغشول به تحصیل هستند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان اظهارداشت: مخاطبین کمیته امداد را خانواده های باکرامتی تشکیل دادند که به دلیل مشکلات اقتصادی و جسمی و غیره توانایی اداره زندگی خود را نداشته و در این راستا نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.

طاهری اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون به همت خیران بیش از ۳۱ میلیارد تومان به نیازمندان و محرومان استان کمک شده و زمینه توانمندسازی بیش از ۸ هزار نفر هم در این مدت فراهم شده است.

وی عنوان کرد: در آستانه سال نو هستیم و طبق آداب و رسوم موجود درکشورمان همه خود را برای ورود به سال جدید مهیا می کنند لذا دراین ایام همه باید در راستای ایجاد زمینه شادی و سرور افراد نیازمند و محروم تلاش کنیم.