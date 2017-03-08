ویژه نامه نوروزی نشریه فرهنگ امروز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره شانزدهم نشریه فرهنگ امروز با تصویری از مراد فرهادپور بر روی جلد خود منتشر شد. انتشار دوره ای از درس گفتارهای مراد فرهادپور در موسسه پرسش با عنوان فلسفه تاریخ در ایران بهانه اصلی پرداختن به پروژه مراد فرهادپور در پرونده اندیشه است. «پاره های یک عقل افسرده» عنوان این پرونده با موضوعی ملتهب است که در آن سیدجواد طباطبایی با یادداشتی مفصل درباره سطح آگاهی مرادفرهادپور درباره تاریخ ایران ، همه را متوجه اهمیت تاریخ دانی می کند. هر یک از اجزای این پرونده سعی دارد بخشی از پروژه فکری فرهادپور را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

«هنر دنیابینی روی پنجه دو دست» عنوان پرونده ادبیات این شماره فرهنگ امروز است که رگه های طنز در ادبیات مدرن ایران را ردیابی می کند. در این پرونده چهره‌های شاخص طنز ادبیات معاصر چون جواد مجابی، رویا صدر و گیتی صفرزاده با انجام مصاحبه هایی با فرهنگ امروز هم در باب تجربه های خود سخن گفتند و هم آنچه که طنز ایران را شکل بخشیده است. همچنین اسماعیل امینی و سعید سلیمان پور طی یادداشت هایی فرهنگ امروز را برای بررسی هرچه بهتر این موضوع یاری رساندند. همچنین ترجمه مقاله ای از جاناتان گرین برگ از دیگر مطالب پرونده ادبیات این ماه نشریه فرهنگ امروز است.

سرویس تاریخ فرهنگ امروز به بررسی موضوعی در تاریخ پرداخته که در مورد آن اما و اگرهای بسیاری است و هنوز نتوانسته از باب روش جای خود را در تاریخ نگاری محکم کند. تخیل تاریخ عنوان پرونده این شماره فرهنگ امروز است که به موضوعتاریخ خلاف واقع پرداخته و تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که آیا تاریخ خلاف با پرسش چه می شد اگر ... به مطالعات تاریخی عمق می بخشد. برای پیگیری این موضوع تلاش شد موضوع هم از باب تاریخ هم از باب فلسفی و هم از باب روش های جامعه شناسی بررسی شود و استدلال موافقان و مخالفان این روش هم مورد مداقه قرار گیرد. دکتر مسعود صادقی با انجام مصاحبه و اساتیدی چون زهیر صیامیان، علیرضا ملایی توانی، علی سالاری شادی، محمدابراهیم باسط فرهنگ امروز را در این پرونده همراهی کرده اند. همچنین دو مقاله یکی از ریچارد ایوانز و دیگری از وینستون چرچیل در این شماره ترجمه گردیده است.

«استغنا در تولید علم» عنوان بخش دین پژوهی شماره شانزدهم فرهنگ امروز است که به نقد و بررسی تلاش فرهنگستان علوم اسلامی قم برای اسلامی سازی علوم انجام داده است. درواقع بحث بر سر این است که این فرهنگستان به چه میزان در رسیدن به این هدف خود موفق عمل کرد و چرا هنوز کمتر کسی توانسته با دستاوردهای آن ارتباط برقرار کند. عبدالحسین خسروپناه و علیرضا پیروزمند هر کدام طی مصاحبه هایی به پرسش های فرهنگ امروز در این خصوص پاسخ گفتند و محمدتقی موحد ابطحی ، محمد آقابیگی کلاکی و احسان منصوری در نقد و بررسی عملکرد این فرهنگستان قلم فرسایی کرده‌اند.

در سرویس پیشخوان همچون روال گذشته چند کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت. طبیه ماهروزاده به بهانه انتشار کتاب مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم با فرهنگ امروز به گفت و گو نشست و کتاب های «لویاتان در نظریه دولت تامس هابز» کارل اشمیت، «هگل و انقلاب فرانسه» ربکا کامی، «بلشویسم» راسل ، «آیین ها و نمادهای تشرف» میرچا الیاده، «بلاتار، زمان بعد» ژاک رانسیر و چند کتاب دیگر نقد و بررسی شدند.

همچنین در بخش پیشخوان علاوه بر چند کتاب پیشنهادی جهت ترجمه، از چند تن از اساتید علوم انسانی در باب کتاب های کلاسیکی که برای خواندن مهم هستند پرسش شد و هرکدام هم به فراخور رشته و موضوعات مورد علاقه خود پیشنهاداتی را ارائه کردند.

در بخش گزارش هم ضمن انتشار گزارش مفصل و تحلیلی از آنچه که بر فرهنگ کشورمان در سال ۹۵ گذشت، مصاحبه با بهروز افخمی در باب سینمای اصغر فرهادی، حواشی برنامه هفت و جشنواره فیلم فجر و همین طور پاسخ شاپور اعتماد در باب نسبت دونالد ترامپ با فاشیسم منتشر شده است.

اما در کنار همه این مطالب شاید برای مخاطبان فرهنگ امروز مطالعه هفت مصاحبه عیدانه جالب توجه باشد. هفت مصاحبه ای که با هفت شخصیت در باب هفت شخصیت تاثیرگذار سخن گفته شد. در این مصاحبه ها غلامعلی حداد عادل عادل در باب یحیی مهدوی، منوچهر آشتیانی در باب فردید، امیربانو کریمی در باب مظاهر مصفا، گنابادی در باب اخوان ثالث، سیاوش جمادی در باب میرشمس الدین ادیب سلطانی، ناصر تکمیل همایون در باب غلامحسین صدیقی و مجید کیانی در باب بزرگان موسیقی ایران سخن گفته‌اند.