عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در گفتگو با مهر : علاقمنديم موضوع هسته اي ايران از راههاي ديپلماتيك حل و فصل شود / ايران حق دارد از فعاليت غني سازي با درصد پائين برخوردار باشد

"هارالد لايبرشت" (Harald Leibrecht ) عضو كميسيونهاي "سياست خارجي،همكاري هاي اقتصادي ، كميته سازمان ملل ، كميته فرهنگ و آموزش سياست خارجي و كميته خلع سلاح و كنترل تسليحات و منع گسترش تسليحات كشتارجمعي" درپارلمان آلمان در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري "مهر" درباره استراتژي آينده اروپا در قبال ايران با توجه به اينكه تاكنون دوبار به مذاكره با ايران وارد و سپس خارج شده و اين نكته كه آيا اين امرعدم ثبات درفرايند سياسي مي تواند به معناي عدم جديت وبي اعتمادي تلقي شود، اظهارداشت : اروپا فعالانه درباره تنش به وجود آمده برسر موضوع هسته اي ايران در تلاش است. همه ما علاقه منديم كه موضوع هسته اي ايران از راههاي ديپلماتيك حل و فصل شود .

اين نماينده پارلمان آلمان با بيان اينكه اكنون اروپا مهمترين شريك تجاري ايران به شمارمي آيد ، افزود : دو طرف علاقه مند هستند كه سطح همكاري هاي خود را تعميق و تحكيم بخشند .

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان بدون اشاره به همكاري سازنده و مستمر ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي و تاكيد آژانس براينكه هيچ مدركي كه انحراف برنامه هسته اي ايران را ازمسير صلح آميزنشان دهد، وجود دارد، گفت : به هر حال برنامه هسته اي ايران براي تمام اروپايي ها تنها زماني قابل قبول است كه صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود وعدم تلاش براي فعاليتهاي غيرمتعارف به منظور دستيابي به بمب اتمي را اثبات كند .

عضو كميته خلع سلاح و كنترل تسليحات پارلمان آلمان همچنين خاطر نشان كرد : اروپا مخالف ساخت بمب اتمي است؛ هدف اروپا اين است كه رژيم منع گسترش تسليحات هسته اي از قدرت لازم برخوردار باشد .

وي درباره جايگاه تهران در مناسبات ديپلماتيك با برلين و موضع دولت آلمان در مورد اينكه ايران نيز همانند ساير كشورها حق برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي را دارد به " مهر " گفت : اگر منظور شما برنامه هسته اي صلح آميز و مفيد است كه ايران حق برخورداري از آن را دارا است . وي همچنين از اعلام نقطه نظر دولت آلمان در اين زمينه خودداري كرد و اظهار داشت : من نمي توانم در اين باره به اظهار نظر دقيق بپردازم .

عضو كميسيون همكاريهاي اقتصادي پارلمان آلمان در ادامه درباره خلف وعده هاي اروپا در قبال همكاري هاي لازم در جهت دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي در پاسخي ابهام آميز گفت : تا جايي كه من مي دانم پيشنهادهايي در زمينه همكاري هاي تكنيكي براي پروژه هاي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به ايران ارائه شده است .البته در اين پيشنهادها راه هر گونه دستيابي به سلاح اتمي بسته شده است .

" لايبرشت " در ادامه گفتگو با مهر افزود: اين مسئله به ايران بستگي دارد كه از بسته پيشنهادي چگونه بهره گيرد. اروپا هيچ مخالفتي با تداوم فعاليتهاي صلح آميزهسته اي ايران ندارد .

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان درباره موضعگيري آلمان با توجه به اين نكته كه شوراي امنيت پيش از ارائه پاسخ ايران به بسته پيشنهادي اقدام به صدورقطعنامه كرده و خواستار توقف غني سازي اورانيوم شده، اظهار داشت : آمريكا، انگليس و فرانسه قطعنامه عليه ايران را تصويب نكردند، بلكه اين قطعنامه پيشنهادي از طرف چين ، آمريكا ، روسيه ، فرانسه ، انگليس و آلمان بود كه با اكثريت آراء به تائيد جامعه بين المللي رسيد .

اين نماينده پارلمان آلمان همچنين به " مهر " گفت : در اين قطعنامه از ايران خواسته شده تا فعاليتهايي مانند غني سازي اورانيوم را متوقف كرده و تحقيقات و پيشرفتهاي هسته اي خود را در چارچوب قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام دهد .

عضو كميته خلع سلاح پارلمان آلمان خاطر نشان كرد : اروپا همكاري هاي خود را در زمينه برخورداري ايران از فناوري صلح آميز هسته اي ادامه خواهد داد . وي همچنين درباره ضمانتهاي احتمالي ايران بدون در نظر گرفتن همكاريهاي شفاف و سازنده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : اينجا بحث درباره ضمانت نيست .

" لايبرشت " ادعا كرد : آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش هاي خود نسبت به صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران ابراز ترديد كرده است .

عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان افزود : آنچه كه ما درحال حاضر ازايران مي خواهيم شفاف سازي همه جانبه در مورد برنامه هسته اي خود تا جايي كه جامعه بين المللي بتواند نسبت به آن اطمينان حاصل كند. اين امرهم براي ايران و هم براي ما موثر خواهد بود كه مي تواند به گسترش و تعميق مناسبات دوجانبه منجر شود .

عضو كميته خلع سلاح و كنترل تسليحاتي پارلمان آلمان در پاسخ به اينكه چرا كشورهاي گروه 1+5 مدام بر توقف فعاليت غني سازي اورانيوم ايران با وجود تاكيد آژانس وقوانين بين المللي بر اين حق مشروع، اصرار دارند، گفت : غني سازي اورانيوم مهمترين گام در جهت دستيابي به توان نظامي است . اين در حالي است كه ايران حق دارد از فعاليت غني سازي با درصد پائين برخوردار باشد .

وي اظهار داشت : چنانچه ايران علاقه مند به داشتن فعاليت صلح آميز هسته اي باشد مي تواند پيشنهادهاي مطرح شده را با كمي مطالعه و بررسي مورد استفاده قرار دهد .

اين نماينده پارلمان آلمان بدون اشاره به وجود زرادخانه مخوف سلاحهاي هسته اي رژيم صهيونيستي و بي اعتنايي غرب و در راس آن آلمان به سلاحهاي كشنده كه بزرگترين خطر براي امنيت وثبات منطقه اي وبين المللي است، افزود : ايران بايد براي منطقه اي عاري از تسليحات كشتار جمعي گامهاي اصولي و مهمي را بردارد .