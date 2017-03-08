به گزارش خبرنگارمهر، حجت الله نریمانی امروزچهارشنبه در مراسم زنگ نیکوکاری که به طور نمادین در دبستان دخترانه سوم شعبان سنندج برگزارشد، گفت: جشن نیکوکاری از سال ۶۹ استارت خورده واز این سال تاکنون همه ساله به عنوان حرکتی نمادین برای جمع آوری کمک های مردمی برگزارمی شود.

وی عنوان کرد: برگزاری جشن نیکوکاری تلنگر و یادآوری نسبت به رسالت همه ما در کمک به محرومان و فقرا جامعه است که به دلیل مشغله های فکری وکاری این وظیفه را گاها فراموش کرده و از آن غفلت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری در مدارس، پایگاه های مردمی و مساجد برگزار می شود، اظهارداشت: امسال تعداد پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی در مدارس نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

معاون پرورشی آموزش وپرورش کردستان ادامه داد: از امروز در ۱۵۰۰ مدرسه استان به طور همزمان جشن نیکوکاری آغاز می شود.

نریمانی اضافه کرد: مقرر است هدایا و کمک های دانش آموزان هر مدرسه ای با نظارت مدیران و مسئولان به دانش آموزان نیازمند همان آموزشگاه اختصاص پیدا کند.

وی عنوان کرد: بی شک برگزاری چنین جشن هایی در ابتدای سال تحصیلی و همچنین در آستانه سال نو موجب ترویج هرچه بیشتر سنت حسنه احسان و نیکوکاری می شود.

گفتنی است، در پایان این مراسم دانش آموزان این دبستان میثاق نامه عدم استفاده از ترقه در شب چهارشنبه سوری امسال را امضا کردند و از دیگر دانش آموزان هم خواستند که ازاستفاده از مواد محترقه در این شب خودداری کنند.