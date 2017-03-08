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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

معاون پرورشی آموزش وپرورش کردستان خبرداد:

افزایش۱۰درصدی پایگاه‌های جمع آوری کمک های مردمی در مدارس کردستان

افزایش۱۰درصدی پایگاه‌های جمع آوری کمک های مردمی در مدارس کردستان

سنندج- معاون پرورشی آموزش وپرورش کردستان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی جشن نیکوکاری در مدارس سطح استان خبرداد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الله نریمانی امروزچهارشنبه در مراسم زنگ نیکوکاری که به طور نمادین در دبستان دخترانه سوم شعبان سنندج برگزارشد، گفت: جشن نیکوکاری از سال ۶۹ استارت خورده واز این سال تاکنون همه ساله به عنوان حرکتی نمادین برای جمع آوری کمک های مردمی برگزارمی شود.

وی عنوان کرد: برگزاری جشن نیکوکاری تلنگر و یادآوری نسبت به رسالت همه ما در کمک به محرومان و فقرا جامعه است که به دلیل مشغله های فکری وکاری این وظیفه را گاها فراموش کرده و از آن غفلت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری در مدارس، پایگاه های مردمی و مساجد برگزار می شود، اظهارداشت: امسال تعداد پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی در مدارس نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

معاون پرورشی آموزش وپرورش کردستان ادامه داد: از امروز در ۱۵۰۰ مدرسه استان به طور همزمان جشن نیکوکاری آغاز می شود.

نریمانی اضافه کرد: مقرر است هدایا و کمک های دانش آموزان هر مدرسه ای با نظارت مدیران و مسئولان به دانش آموزان نیازمند همان آموزشگاه اختصاص پیدا کند.

وی عنوان کرد: بی شک برگزاری چنین جشن هایی در ابتدای سال تحصیلی و همچنین در آستانه سال نو موجب ترویج هرچه بیشتر سنت حسنه احسان و نیکوکاری می شود.

گفتنی است، در پایان این مراسم دانش آموزان این دبستان میثاق نامه عدم استفاده از ترقه در شب چهارشنبه سوری امسال را امضا کردند و از دیگر دانش آموزان هم خواستند که ازاستفاده از مواد محترقه در این شب خودداری کنند.

کد مطلب 3926860

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