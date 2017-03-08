دشمن شناسی و امام شناسی ویژگی بارز حضرت زهرا (س) بود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام ناصر شکریان پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره ۱۰ شهید روستای وزرا محله سرخ رود اظهارداشت: اگر مسئولان نظام و کشور اسلامی توفیق خدمت دارند این بستر و فرصتی است که شهدای عزیز ما برای آنها فراهم ساختند.

وی با اشاره به ایثارگری های صدر اسلام ادامه داد: حضرت زهرا سلام الله زمان شناس و دشمن شناس و امام شناس بود و با آن خطبه خوانی ها و حمایت از ولایت زمان خود نشان داد باید در همه حال از ولایت فقیه حمایت کرد.

حجت الاسلام شکریان تصریح کرد: فداکاری و ایثار گری های امام حسین علیه السلام در روز عاشورا سبب آن شد تا اسلام برای همیشه زنده بماند و انقلاب اسلامی ما نیز با تبعیت از آن امام همام دین ما در کشورمان بیمه و به ولایت عزت و شرف بخشند.

وی افزود: خون شهداء تاثیرگزار است و بستری را فراهم ساخت که توجه به اهل بیت علیهم السلام و نام شیعه درجهان بدرخشد و کشور ما در سازمان بین الملل امروز حرفی برای گفتن داشته باشد و حتی با گروه ۱+۵روبرو بایستد.

شکریان ادامه داد: به برکت خون شهداست که امروز در حوزه های علمیه ما ۴۰ هزار طلبه خارجی از ۱۴۰ کشور دنیا مشغول تدریس علوم حوزوی هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی در پایان اظهارداشت: خدا ذلیل کند کسانی را که می خواهند ثمره خون شهدا را لکه دارکنند و این سرزمینی که توسط خون شهدا طیب و طاهر شده است برای همیشه برای ما مقدس خواهد بود.