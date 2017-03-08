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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

دشمن شناسی و امام شناسی ویژگی بارز حضرت زهرا (س) بود

دشمن شناسی و امام شناسی ویژگی بارز حضرت زهرا (س) بود

محمودآباد - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران دشمن شناسی و امام شناسی را ویژگی بارز حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره ۱۰ شهید روستای وزرا محله سرخ رود اظهارداشت: اگر مسئولان نظام و کشور اسلامی توفیق خدمت دارند این بستر و فرصتی است که شهدای عزیز ما برای آنها فراهم ساختند.
وی با اشاره به ایثارگری های صدر اسلام ادامه داد: حضرت زهرا سلام الله زمان شناس و دشمن شناس و امام شناس بود و با آن خطبه خوانی ها و حمایت از ولایت زمان خود نشان داد باید در همه حال از ولایت فقیه حمایت کرد.
حجت الاسلام شکریان تصریح کرد: فداکاری و ایثار گری های  امام حسین علیه السلام در روز عاشورا سبب آن شد تا اسلام برای همیشه زنده بماند و انقلاب اسلامی ما نیز با تبعیت از آن امام همام دین ما در کشورمان بیمه و به ولایت عزت و شرف بخشند.
وی افزود: خون شهداء تاثیرگزار است و بستری را فراهم ساخت که  توجه به اهل بیت علیهم السلام و نام شیعه درجهان بدرخشد و کشور ما در سازمان بین الملل امروز حرفی برای گفتن داشته باشد و حتی با گروه ۱+۵روبرو بایستد.
شکریان ادامه داد: به برکت خون شهداست که امروز در حوزه های علمیه ما ۴۰ هزار طلبه خارجی از ۱۴۰ کشور دنیا مشغول تدریس علوم حوزوی هستند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی در پایان اظهارداشت: خدا ذلیل کند کسانی را که می خواهند ثمره خون شهدا را لکه دارکنند و این سرزمینی که توسط خون شهدا طیب و طاهر شده است برای همیشه برای ما مقدس خواهد بود.
کد مطلب 3926882

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