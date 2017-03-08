پیش تولید انیمیشن «نیلوفر آبی» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پیش تولید فیلم انیمیشن «نیلوفر آبی» از محصولات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی ابوالفضل بیات به پایان رسید.

این فیلم انیمیشن درباره‌ نیلوفر آبی به عنوان سمبل شناخته شده‌ عشق نزد جهانیان است.

ابوالفضل بیات درباره تکنیک ساخت انیمیشن «نیلوفر آبی» اظهار کرد: این فیلم با تکنیک ۲ بُعدی ۲۴ فریم کلاسیک و با متریال پاستل گچی ساخته می‌شود و همزمان از تکنیک سه بُعدی و گرافیک رایانه‌ای برای جلوه‌های ویژه و دوربین سه بُعدی هم استفاده می‌کنیم.

وی عنوان کرد: به دلیل ویژگی سکانس- پلان بودن کل پروژه و حرکت‌های ویژه دوربین، از تکنولوژی کامپیوتری بهره‌مند شده‌ایم و ممکن است برای پخش، فیلم را با تکنولوژی پخش سینمایی سه بُعدی آماده کنیم.

بیات در پایان یادآور شد: این فیلم انیمیشن به مدت زمان ۵ دقیقه، تا پایان خرداد ۹۶ آماده نمایش می‌شود.

عوامل ساخت انیمیشن «نیلوفر آبی» عبارتند از نویسنده: سیدکمال فاطمی، بازنویسی فیلمنامه، استوری‌بورد، لی‌آوت، انیماتور، طراحی فضا، جلوه‌های ویژه گرافیک رایانه‌ای و کارگردان: ابوالفضل بیات، تدوین: حسین بیات، صداگذار و مدیر تولید: منیر میرگلوی بیات، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: لیدا محمدیان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری فیلم پویانمایی برادران بیات، تهیه‌کننده: مهری سرخیل، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.