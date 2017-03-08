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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

گزارش آلودگی هوای ۱۸ اسفند؛

هوای تهران دوباره «ناسالم» شد

هوای تهران دوباره «ناسالم» شد

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۴ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد. به این ترتیب پایتخت هشتاد و ششمین روز ناسالم امسال را نیز تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ هیجدهم اسفند ۹۵ در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۹)، ازن پاک (۲۸)، دی اکسید نیتروژن سالم (۸۱)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۰)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۶۲) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون ناسالم برای گروه های حساس (۱۱۴) بوده است.

به این ترتیب امروز هشتاد و ششمین روز پایتخت با هوای ناسالم در سال ۱۳۹۵ بوده است و امسال مجموعا ۱۶ روز پاک، ۲۵۱ روز سالم، ۷۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ٩ روز ناسالم داشته‌ایم.

کد مطلب 3926884
مسعود بربر

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