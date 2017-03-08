هوای تهران دوباره «ناسالم» شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ هیجدهم اسفند ۹۵ در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۹)، ازن پاک (۲۸)، دی اکسید نیتروژن سالم (۸۱)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۰)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۶۲) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون ناسالم برای گروه های حساس (۱۱۴) بوده است.

به این ترتیب امروز هشتاد و ششمین روز پایتخت با هوای ناسالم در سال ۱۳۹۵ بوده است و امسال مجموعا ۱۶ روز پاک، ۲۵۱ روز سالم، ۷۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ٩ روز ناسالم داشته‌ایم.