ثبت ملی ژئوپارک ارس زمینه ساز جذب بیشتر سرمایه و گردشگر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مراسمی در سازمان منطقه آزاد ارس و با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و مدیران این سازمان و کارشناس مسئول امور ژئوپارک‌ها و ژئوتوریسم سازمان زمین‌شناسی ایران و صاحب تنها کرسی شورای تصویب ژئوپارک های یونسکو در خاورمیانه، از لوگوی ژئوپارک ارس رونمایی شد.

ژئوپارک ارس شامل بیش از بیست ژئوسایت است که از بین آن کوه علی‌باشی، کوه کیامکی، کوه گئچی قالاسی، آبشار ماهاران و آبشار آسیاب خرابه هر کدام نمونه‌های زمین‌شناسی کم‌نظیری دارند و یکی از مهمترین و بارزترین جاذبه‌های علمی منطقه ارس، مرز دوره‌های زمین‌شناسی «پرمین» و «تریاس» است که تنها در چند نقطه‌ی معدود در جهان قابل مشاهده است و از بین آن‌ها جلفا بهترین نقطه به شمار می‌رود.

ثبت ملی ژئوپارک ارس زمینه ساز جذب بیشتر سرمایه و گردشگر

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم رونمایی گفت: ثبت ملی ژئوپارک ارس می تواند زمینه ساز جذب بیشتر سرمایه های خارجی و افزایش گردشگران در منطقه آزاد ارس باشد.

محسن خادم عرب باغی خاطرنشان کرد: در منطقه آزاد ارس از هر امکانی که بتواند به افزایش کیفیت ساکنان و رفاه مردم کمک کند، استقبال می کنیم و ژئوپارک ارس می تواند به عنوان منبع درآمد برای ساکنان این منطقه محسوب شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان اظهار امیدواری کرد: ثبت جهانی ژئوپارک ارس زمینه شناساندن ارس در عرصه بین المللی را فراهم خواهد کرد.

یونسکو پیگیر ثبت جهانی ارس است

کارشناس مسئول امور ژئوپارک‌ها و ژئوتوریسم سازمان زمین‌شناسی ایران نیز در این مراسم رونمایی از لوگوی ژئوپارک ارس، از پیگیری یونسکو در زمینه ثبت جهانی این ژئوپارک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، علیرضا امری کاظمی در این مراسم که در سایت سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، گفت: در سازمان زمین شناسی کشور ۳۰ منطقه در ایران را به عنوان پتانسیل ژئوپارک معرفی کرده ایم که ژئوپارک ارس اولویت اول ما است و مسئولان یونسکو نیز نظر خاصی روی ارس دارند.

وی افزود: پتانسیل های خاص منطقه آزاد ارس باعث شده است که یونسکو به ثبت جهانی ژئوپارک ارس علاقمند شود و امسال نیز کارشناسان یونسکو با عزم جدی تری پیگیر این موضوع شده اند.

امری کاظمی تصریح کرد: مارتینی به عنوان رئیس شورای جهانی ژئوپارک های یونسکو اردیبهشت ماه به ارس سفر می کند و این سفر می تواند زمینه ساز اتفاقات بزرگی در این منطقه باشد.

وی خاطرنشان کرد: برند ژئوپارک ارس باید روی تمام محصولات استفاده شده و بیش از این شناسانده شود تا بتوانیم از این برند برای رسیدن به اهداف ژئوپارک استفاده کنیم.

صاحب تنها کرسی شورای تصویب ژئوپارک های یونسکو در خاورمیانه، گفت: از فروردین ماه کارهای عملیاتی آماده سازی و تشکیل پرونده ثبت ژئوپارک ارس آغاز خواهد شد و این پروسه حدود یک سال و نیم به طول خواهد انجامید.

امری کاظمی افزود: آذر ماه ۹۶ پرونده نهایی به یونسکو ارسال می شود تا این ژئوپارک بتواند در جلسه شورا در فروردین ماه سال ۹۷ مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ژئوپارک ارس می تواند به عنوان یک ارزش افزوده برای منطقه آزاد ارس در نظر گرفته شود و می تواند باعث درآمدزایی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این منطقه شود.

امری کاظمی تصریح کرد: خوشبختانه منطقه آزاد ارس فقط به دنبال توسعه صنعتی نیست و در کنار توسعه صنعتی، توسعه سبز را نیز در نظر گرفته و آگاهانه به دنبال حفاظت از میراث کشوری، بومی و محلی است.

گفتنی است منطقه ارس در شمال غرب ایران، یکی از نقاط منحصر به فرد کشور از دیدگاه پدیده‌های کم‌نظیر زمین‌شناختی است که می‌توان از آنها به عنوان «میراث زمین‌شناختی» یاد کرد و ژئوپارک ارس دومین ژئوپارک خاورمیانه است که در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و در صورت ثبت جهانی آن می توان شاهد تاثیر مثبت در توانمندسازی اقشار مختلف مردم در این منطقه بود.