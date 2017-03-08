به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح چهارشنبه در نشست کمیته عفونت بیمارستانها اظهار داشت: کمیتههای کنترل عفونت بیمارستانی میبایست فرآیندهای ایجاد عفونت بیمارستانی را مورد بررسی قرار دهند.
وی با بیان اینکه عفونت بیمارستانی یک شاخصه مهم در سنجههای اعتبار بخشی در نظر گرفته شده است افزود: در بحث عفونتهای بیمارستانی آموزش گروههای پرستاری و پزشکی بسیار اهمیت دارد و در شناسایی و گزارش موارد تاثیر به سزایی خواهد داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: یکی از شاخصهای مهم نشاندهنده کنترل عفونت در بیمارستانها میتواند کاهش روزهای بستری و اقامت بیماران در بیمارستان باشد.
وی ادامه داد: با اجرای دقیق این نظام مراقبت در بیمارستانها و برگزاری به موقع کمیتههای کنترل عفونت بیمارستانی نه تنها در کاهش بروز این عفونتها تاثیر بسزایی خواهد داشت بلکه از نظر اقتصادی بار مالی کمتری از نظر مصرف آنتی بیوتیکهای گران قیمت بر نظام درمانی خواهد داشت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت: نظام مراقبت عفونت بیمارستانی از سال ۱۳۸۶ در یک سری بیمارستانهای منتخب استان راهاندازی شده و از سال ۱۳۹۰ تعداد بیمارستانها افزایش یافته است و از شروع سال ۹۶ کل بیمارستانها میبایست تحت پوشش این نظام مراقبت قرار میگیرند.
عبدالمحمد خواجهئیان ضمن تاکید بر اهمیت حضور ریاست بیمارستان در کمیتههای درون بیمارستانها، بررسیهای تخصصیتر و علمی و اجرایی را در جلسات فوق ضروری دانست و اضافه کرد: برای رسیدن به اهداف نظام مراقبت کنترل عفونت بیمارستانی ایجاد هماهنگی مطلوب بین معاونتهای مختلف دانشگاه مورد نیاز است.
وی گفت: مقایسه شاخصهای نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در همه بیمارستانهای استان، نشانگر بهبود وضعیت گزارشدهی عفونتهای بیمارستانی نسبت به گذشته است.
عفونتی را که بیمار در مدت زمان بستری شدن در بیمارستان (بالاتر از ۲۴ ساعت) دچار آن میشود و قبل از بستری شدن مبتلا به آن نبوده، عفونت بیمارستانی میگویند. این عفونت بر اثر بروز واکنش های سوء ناشی از وجود عامل عفونی یا سم است.
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