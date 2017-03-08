محموله ۳۴ میلیاردی قاچاق در غرب استان تهران توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: ماموران یگان امداد استان حین گشت زنی در عوارضی تهران- ساوه به سه دستگاه تریلی مشکوک شده و جهت بررسی، آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران یگان امداد در بازرسی از قسمت بار خودروها ۵۹۵ حلقه لاستیک، ۸۸۴ کارتن کیف و کفش و دو هزار و ۲۸۴ عدد ظروف سرامیکی به ارزش ۳۴ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این راستا سه دستگاه تریلی توقیف و سه نفر متهم نیز دستگیر شدند.

خانچرلی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: نیروی انتظامی با جدیت با قاچاقچیان طبق قانون برخورد خواهد کرد.