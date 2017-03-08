جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام جودوکاران همدانی به مسابقات مدعیان تیم ملی کاتا اظهار داشت: جودوکاران استان‌همدان برای حضور در مسابقات مدعیان تیم ملی کاتا از ۱۹ اسفند به مدت دو روز به استان مرکزی اعزام می‌شوند.

وی افزود: در بخش کاتامه نوکاتا، گوشین جوتسو مهدی طاووسی، مهدی رهنما، محمدخمسه ای و احسان بهارلو در بخش کیمه نوکاتا، جونوکاتا میرعماد راجزی، مجیدقاسمی جمشید، حسن جمشیدی و حسین مهری در این مسابقات حاضر می‌شوند.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به روند استعدادیابی هیئت جودو استان‌همدان در جشنواره همگانی استعدادیابی گفت: استعدادیابی را در شهرستان‌های نهاوند، بهار، ملایر و بانوان همدان به پایان رسانده‌ایم.

نصرپور خاطرنشان کرد: روند استعدادیابی با همکاری بسیار خوب آموزش‌وپرورش در استان صورت گرفته است و از روند کار راضی هستیم.

وی بابیان اینکه جشنواره همگانی استعدادیابی آغازی برای حرکتی بزرگ است، بیان کرد: بعد از اختتامیه این جشنواره باز هم در سال ۹۶ این حرکت را بسیار گسترده‌تر و با فراغ بال و زمان بیشتر ادامه خواهیم داد.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان عنوان کرد: خوشبختانه استعدادهای بسیار درخشانی در هر دو بخش بانوان و آقایان در استان‌همدان داریم که نویدبخش روزهای پررونق جودو استان است.