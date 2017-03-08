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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

رئیس هیئت جودو استان‌همدان:

جودوکاران همدانی به مسابقات مدعیان تیم ملی کاتا اعزام می‌شوند

جودوکاران همدانی به مسابقات مدعیان تیم ملی کاتا اعزام می‌شوند

همدان- رئیس هیئت جودو استان‌همدان گفت: جودوکاران استان‌همدان برای حضور در مسابقات مدعیان تیم ملی کاتا به این رقابت ها اعزام می‌شوند.

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام جودوکاران همدانی به مسابقات مدعیان تیم ملی کاتا اظهار داشت: جودوکاران استان‌همدان برای حضور در مسابقات مدعیان تیم ملی کاتا از ۱۹ اسفند به مدت دو روز به استان مرکزی اعزام می‌شوند.

وی افزود: در بخش کاتامه نوکاتا، گوشین جوتسو مهدی طاووسی، مهدی رهنما، محمدخمسه ای و احسان بهارلو در بخش کیمه نوکاتا، جونوکاتا میرعماد راجزی، مجیدقاسمی جمشید، حسن جمشیدی و حسین مهری در این مسابقات حاضر می‌شوند.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به روند استعدادیابی هیئت جودو استان‌همدان در جشنواره همگانی استعدادیابی گفت: استعدادیابی را در شهرستان‌های نهاوند، بهار، ملایر و بانوان همدان به پایان رسانده‌ایم.

نصرپور خاطرنشان کرد: روند استعدادیابی با همکاری بسیار خوب آموزش‌وپرورش در استان صورت گرفته است و از روند کار راضی هستیم.

وی بابیان اینکه جشنواره همگانی استعدادیابی آغازی برای حرکتی بزرگ است، بیان کرد: بعد از اختتامیه این جشنواره باز هم در سال ۹۶ این حرکت را بسیار گسترده‌تر و با فراغ بال و زمان بیشتر ادامه خواهیم داد.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان عنوان کرد: خوشبختانه استعدادهای بسیار درخشانی در هر دو بخش بانوان و آقایان در استان‌همدان داریم که نویدبخش روزهای پررونق جودو استان است.

کد مطلب 3926949

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