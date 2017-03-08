۷۰۰ تن پرتقال در اردبیل خریداری شد/قیمت میوه شب عید مشخص نیست

غلامرضا میرزا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: خرید پرتقال همچنان ادامه دارد و روزانه هفت کامیون پرتقال خریداری میشود تا نیاز مردم در شب عید تأمین شود.
وی افزود: سیب مورد نیاز استان نیز تهیهشده و بخشی از شهرستان دماوند خریداری شده است.
مدیرکل تعاون روستایی استان متذکر شد: با توجه به خرید میوه به میزان کافی پیشبینی شده است توزیع میوه از ۲۳ اسفندماه و قبل از چهارشنبهسوری آغاز شده و تا اردیبهشت ماه ادامه یابد.
میرزا حسینی تأکید کرد: قیمت توزیع میوه فعلاً مشخص نشده و قرار است قیمتگذاری بر اساس تنظیم بازار کشور و با لحاظ وضعیت معیشتی مردم و سبد غذایی خانوادهها تنظیم شود.
وی افزود: در نظر داریم در روزهای آینده با استاندار اردبیل جلسهای داشته و نسبت به تعیین قیمت میوه شب عید تصمیمگیری کنیم.
مدیرکل تعاون روستایی استان در خصوص گوشت و آجیل مورد نیاز مردم نیز اضافه کرد: توزیع گوشت به میزان لازم از سوی سازمان جهاد کشاورزی و توزیع آجیل از طریق اصناف استان انجام میشود.
به گفته میرزا حسینی در سال جاری نمایشگاه بهاره با توزیع محصولات کیفی فعالیت خود را آغاز کرده و پیشبینی میشود رضایت مردم تأمین شود.
وی به تدارک ۳۵ چادر توزیع میوه نیز اشاره کرد و گفت: چادرهای میوه در میادین شهرها دایر میشود.
