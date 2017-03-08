  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

مدیرکل تعاون روستایی اردبیل:

۷۰۰ تن پرتقال در اردبیل خریداری شد/قیمت میوه شب عید مشخص نیست

۷۰۰ تن پرتقال در اردبیل خریداری شد/قیمت میوه شب عید مشخص نیست

اردبیل – مدیرکل تعاون روستایی استان اردبیل از خرید و انبار ۷۰۰ تن پرتقال در استان خبر داد.

غلامرضا میرزا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: خرید پرتقال همچنان ادامه دارد و روزانه هفت کامیون پرتقال خریداری می‌شود تا نیاز مردم در شب عید تأمین شود.

وی افزود: سیب مورد نیاز استان نیز تهیه‌شده و بخشی از شهرستان دماوند خریداری شده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان متذکر شد: با توجه به خرید میوه به میزان کافی پیش‌بینی شده است توزیع میوه از ۲۳ اسفندماه و قبل از چهارشنبه‌سوری آغاز شده و تا اردیبهشت ماه ادامه یابد.

میرزا حسینی تأکید کرد: قیمت توزیع میوه فعلاً مشخص نشده و قرار است قیمت‌گذاری بر اساس تنظیم بازار کشور و با لحاظ وضعیت معیشتی مردم و سبد غذایی خانواده‌ها تنظیم شود.

وی افزود: در نظر داریم در روزهای آینده با استاندار اردبیل جلسه‌ای داشته و نسبت به تعیین قیمت میوه شب عید تصمیم‌گیری کنیم.

مدیرکل تعاون روستایی استان در خصوص گوشت و آجیل مورد نیاز مردم نیز اضافه کرد: توزیع گوشت به میزان لازم از سوی سازمان جهاد کشاورزی و توزیع آجیل از طریق اصناف استان انجام می‌شود.

به گفته میرزا حسینی در سال جاری نمایشگاه بهاره با توزیع محصولات کیفی فعالیت خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود رضایت مردم تأمین شود.

وی به تدارک ۳۵ چادر توزیع میوه نیز اشاره کرد و گفت: چادرهای میوه در میادین  شهرها دایر می‌شود.

کد مطلب 3926953
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها