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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور:

الگوی فاطمی در میان زنان کشورترویج داده شود

الگوی فاطمی در میان زنان کشورترویج داده شود

تهران- قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: باید الگو و سیره فاطمی در میان زنان جامعه ترویج داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های روز میلادباسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته زن با اشاره به فرا رسیدن روزهای پایانی سال ۹۵ اظهار داشت: ایام میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در سال جاری از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و مقارن با روزهای پایانی سال شده است.

وی با اشاره به این نکته که استفاده از ظرفیت های ادارات و نهادهای مختلف برای بزرگداشت سالروز میلادباسعادت حضرت زهرا(س) و تجلیل از مقام زن ضروری است، افزود: آنچه که در این میان از اهمیت بسیار بالا و دوچندانی برخوردار بوده، آن است که نباید اجازه داد که انحراف در برگزاری برنامه های سالروز میلاد حضرت فاطمه(س) ایجاد شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: زن در ذیل و زیرمجموعه فرهنگ فاطمی تعریف می شود و باید الگوهای بارز یک زن فاطمی در این ایام مورد توجه باشد.

وی با اشاره به ضرورت ترویج و توسعه فرهنگ فاطمی در میان اقشار مختلف بویژه زنان و بانوان اضافه کرد: باید حضرت زهرا(س) به عنوان یک الگو و اسوه مورد توجه اقشار مختلف قرار گرفته و ایام میلاد باسعادت بی بی دوعالم بهترین زمان برای ترویج فرهنگ فاطمی است.

کد مطلب 3926956

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