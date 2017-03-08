افغانستان از پاکستان به سازمان ملل شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، به دنبال ادامه حملات موشکی پاکستان به خاک افغانستان در چند روز اخیر، دولت کابل رسما از اسلام آباد به سازمان ملل متحد شکایت کرد.

لازم به ذکر است که مقامات دولت افغانستان پیش از این نیز اعلام کرده بودند که اگر حملات موشکی پاکستان از راههای دیپلماتیک متوقف نشود، دست به اقدام متقابل خواهند زد.

همچنین گفتنی است که پاکستان پس از حمله انتحاری به ایالت «سند» این کشور که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر شد با متهم دانستن کابل در این انفجار، حملات موشکی را به خاک افغانستان انجام داد که منجر به کشته و زخمی شدن چند و تن و همچنین بی خانمان شدن مردم مناطق مرزی این کشور شد.