۱۵۰ تن برنج در بیرجند توزیع می شود/ایجاد تعادل بازار در ایام عید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند بیان کرد: برای ایام عید، ۱۵۰ تن شکر، ۱۵۰ تن برنج و ۴۰ تن گوشت قرمز در این شهرستان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه ایجاد تعادل در بازار از وظایف اصلی کمیته تنظیم بازار است، گفت: برگزاری نمایشگاه ها نقش موثری در تعادل تنظیم بازار دارد.

محمدی ادامه داد: در برخی از ایام سال مانند محرم و رمضان میزان نیازمندی مردم به برخی کالاها افزایش می یابد که این نیازها را در سال جاری به خوبی تامین کردیم.

وی با اشاره به پیش رو بودن ایام نوروز بیان کرد: میوه مورد نیاز این ایام اعم از سیب و پرتقال وارد خواهد شد.

محمدی بابیان اینکه محدودیتی در تامین گوشت قرمز نداریم، بیان کرد: درخواست ما برای ایام عید تاکنون ۴۰ تن گوشت قرمز بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با اشاره به قیمت گوشت در بازار بیان کرد: توزیع مرغ منجمد از نیمه اسفند ماه آغاز شده و با قیمت پنج هزار و ۹۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسد.

وی قیمت تمام شده گوشت قرمز را ۲۳ هزار تومان و همچنین قیمت تمام شده مرغ گرم را هفت هزار و ۸۳۰ تومان عنوان کرد.

محمدی با بیان اینکه در ایام عید وضعیت بازار به تعادل خواهد رسید، افزود: باید همه ما برای رسیدن به تعادل بازار تلاش کنیم.