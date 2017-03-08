اثربخشی فعالیت های کمیته امداد در گرو تعاملات میان بخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور برقعی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ۱۳ وظیفه و رسالت برای کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک نهاد حمایتی در نظر گرفته شده که مبنای کلی این وظایف، کاهش فقر در جامعه و پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر است.

وی افزود: طی چهار دهه ای که از عمر فعالیت این نهاد مردمی می گذرد، کمیته امداد امام خمینی(ره) اقدامات موثری در حوزه حمایت از اقشار آسیب پذیر به انجام رسانده و در این مسیر مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد، سهم عمده ای ایفا کرده اند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) موضوع توانمندسازی و خودکفایی خانوارهای تحت پوشش را مدنظر دارد و در این راستا یک پنجم فرصت های شغلی ایجاد شده در کشور طی سال ۹۴، از سوی کمیته امداد فراهم شده است.

برقعی خاطرنشان ساخت: طی سال آینده ۵۰۰ نفر در بدنه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور بازنشسته می شوند، اما این نهاد همواره وظایف خود را به طور جدی پیگیری کرده و تغییرات، هیچگونه تاثیری در روند کار آن نداشته است.

وی ادامه داد: فعالیت و مدیریت در کمیته امداد یک حضور مشارکت جو و خلاق است و در عرصه خدمات رسانی در این نهاد، هیچ موضوعی به اندازه حمایت از محرومان و فقرا و کمک به آنان مورد توجه نیست، بنابراین در آستانه انتخابات اجازه نمی دهیم از نام کمیته امداد و فعالیت هایش در امور انتخاباتی بهره گیری شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور اظهار داشت: در زمینه گسترش کمک به محرومان و حمایت از فقرا، کمیته امداد نیازمند افزایش مشارکت های مردمی و همکاری بیشتر با سازمان های مرتبط و مسئول است و باید موضوع اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد با جدیت مورد پیگیری و توجه قرار گیرد تا زمینه خودکفایی این اقشار جامعه و کاهش فقر فراهم شود.

گفتنی است در این مراسم از محمد مهدی ناصری، مدیرکل سابق کمیته امداد امام خمینی(ره) اراک قدردانی و قنبر موسی نژاد به عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد استان معرفی شد.