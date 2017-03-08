به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در اختتامیه جشنواره عکس و پوستر نفس‌های شهر گفت: بحث آموزش و فرهنگ‌سازی در محیط زیست فرآیندی است که باید به طور متدوال و پایه‌ای انجام شود. سازمان محیط زیست تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پروش داشته است که به صورت پایه‌ای از مطالب درسی آموزش محیط زیست را شروع می‌کند.

یوسف رشیدی ادامه داد: کار دیگری که سازمان محیط زیست با همکاری وزارت علوم انجام همکاری کرده، بحث دانشگاه سبز است و برنامه‌ریزی برای روش‌های نوین ارتباط و جلب مشارکت مردم به صورت غیرحضوری نیز در حال انجام است.

وی با بیان این که اگر رسانه‌ها همراه محیط زیست باشند و جایگاه محیط زیست بالاتر برود قطعا وضیعت محیط زیست بهتر خواهد شد تصریح کرد: محیط زیست موضوعی است که باید جدای مسائل سیاسی به آن کمک کنیم اگر محیط زیست را به مسأله‌ای جناحی و سیاسی تبدیل کنیم مردم آسیب خواهند دید.