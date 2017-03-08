لزوم نظارت پلیس ساختمانی ورامین بر ساخت و سازها

فتح الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدهای میدانی ماه گذشته خود در سطح شهر اظهار داشت: این بازدیدها در مجموع خوشحال کننده بود و نشان از فعالیت های مناسب عوامل پلیس ساختمانی در سطح شهر داشت و از این بابت از این واحد تشکر می کنم.

وی ادامه داد: البته در برخی موارد باید دقت بیشتری صورت بگیرد و از مسئول پلیس ساختمانی شهرداری ورامین خواسته شد تا خود شخصا کوچه به کوچه شهر را نظارت دقیق تری داشته باشد و اجازه ساخت و ساز غیر مجاز به هیچکس داده نشود.

عضو شورای شهر ورامین گفت: در برابر قانون هیچکس با دیگری فرقی ندارد و در صورت مشاهده ساخت و ساز غیر قانونی باید با عامل ساخت و ساز در هر جایگاهی که باشد برخورد شدید صورت پذیرد.

فرجی تاکید کرد: پلیس ساختمانی هرگاه مورد غیر قانونی و یا تلاش برای استفاده از قدرت برای ساخت و ساز غیر مجاز برخورد کرد و اعمال فشاری دید موضوع را به بنده اعلام کند تا شخصا پیگیری کنم.

وی گفت: البته از مدیران مناطق می خواهم در زمینه ساخت و ساز تا جایی که قانون اجازه دهد با مردم مدارا کنند.