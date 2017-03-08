کشف بیش از ۲۵ هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روزهای پایانی سال و با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار و برخورد با تهیه کنندگان و فروشندگان مواد محترقه، طرح های مقابله با قاچاق و فروش مواد محترقه و برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه را اجرا کردند و با افزایش اقدامات کنترلی خود در این خصوص، ۲۵ هزار و ۱۸۳ عدد انواع این مواد را در شهرستان های مختلف استان کشف کردند.

کشف بیش از ۱۲ هزار عدد انواع مواد محترقه در جلفا

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا در همین راستا ظهر چهارشنبه از کشف ۱۲ هزار و ۳۸۱ عدد مواد محترقه به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد و به خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مواد محترقه در این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ یداله جهان آرا در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران با انجام اقدامات فنی و نامحسوس، چندین محل مورد نظر را در اماکن عمومی شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی اقدام به بازرسی کردند و در بازرسی از محل های مورد نظر جمعا تعداد ۱۲ هزار و ۳۸۱ عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا تصریح کرد : برابر اعلام کارشناسان امر ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است در این راستا ۴ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقام قضایی شد.

وی ضمن تشکر از تعامل و همکاری مردم با پلیس به شهروندان توصیه کرد در آستانه فرا رسیدن سال نو خانواده خود را با اعمال غلط اندوهگین نکنند و از ایجاد آتش سوزی های بزگ نمایشی و قرار دادن ترقه و وسایل آتش بازی در آتش به منظور ایجاد صدای انفجار جدا خودداری کنند.

کشف بیش از ۱۲ هزار عدد مواد محترقه در میانه

فرمانده انتظامی شهرستان میانه نیز با اشاره به کشف تعدادی مواد محترقه غیرمجاز در این شهرستان گفت: در راستای پیشگیری از حوادث تلخ و ناگوار چهارشنبه آخر سال طرح های مقابله ای امنیتی و انتظامی در دستور کار پلیس شهرستان میانه قرار گرفت.

سرهنگ هاشم شعفی در ادامه اظهار داشت: با اجرای این طرح ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان میانه توانستند سه واحد صنفی متخلف را که در امر تهیه و توزیع مواد محترقه فعالیت داشتند، شناسایی و در بازرسی ازاین محل ها تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۲ عدد انواع مواد محترقه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه درپایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی و موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام و هر گونه پیشنهاد وانتقاد خود را با شماره تلفن ۱۹۷ درمیان بگذارند.