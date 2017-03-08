تیم هیئت بسکتبال البرز به مصاف تیم نفت امیدیه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی اول این مرحله تیم بسکتبال البرز در خانه به مصاف تیم نفت امیدیه می رود.

این بازی امروز از ساعت ١٥:٣٠ در خانه بسکتبال قزوین برگزار می شود.

همچنین هیئت بسکتبال استان در نظر دارد کلینیک بسکتبال پایه را برگزار کند.

این دوره زیر نظر محمد رضا اسلامی سرمربی تیم لیگ برتری نیروی زمینی برگزار می شود.

برنامه روز اول مسابقات فوتبال گروه ۴ نوجوانان کشور

در بازی های روز اول، پیکان تهران و آینده سازان شاهرود مصاف می کنند، پرسپولیس کرج با ارزش ورامین دیدار می کند و در بازی سوم ستارگان قزوین با آراد تاکستان مصاف می کند.

این بازی ها به میزبانی ورزشگاه سردارآزادگان قزوین برگزار می شود.

ورزشکار قزوینی به اردوی تیم ملی سه گانه دعوت شد

سید حسن بابایی سه گانه کار قزوینی به اردوی آماده سازی تیم ملی در رده امید دعوت شد.

این اردو به مدت ۱۰ روز از ۲۱ اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.

تیم ملی سه گانه امید خود را برای شرکت در رقابت های برون مرزی که سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.