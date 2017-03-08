به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورالله ولی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم در ادارات و مراکز قرآنی گفت: استان گلستان در حوزه قرآنی چه ازنظر کمیت و چه از نظر کیفیت و پایگاه قرآنی شرایط نسبتاً خوبی دارد.
وی افزود: متأسفانه اشکالی که در این زمینه وجود دارد به پراکندگی پایگاههای قرآنی برمیگردد که باید تلاش کنیم مرتفع شود چراکه هم سازمان تبلیغات اسلامی هم دانشگاهها و مراکز فرهنگی فعالیتهای قرآنی انجام میدهند اما به دلیل پراکندگی دیده نمیشوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بابیان اینکه تجمع پایگاههای قرآنی امری ضروری است، گفت: پایگاههای قرآنی باید بهگونهای باشد که دسترسی به آن برای مردم هم آسان و هم کوتاه باشد.
حجتالاسلام ولی نژاد بابیان اینکه قرآن خانوادهها را بیمه میکند، اظهار کرد: در بحث آسیبهای اجتماعی یکی از گروههایی که کمترین آسیب را متحمل میشود خانوادههای قرآنی هستند.
وی تصریح کرد: فعالیت درزمینهٔ قرآنی فقط به تعلیم و تفسیر معنا نمیشود بلکه فعالیتهای زیادی را میتوان در حوزه قرآن انجام داد که یکی از آنها وقف است.
وقف در حوزه قرآنی کمتر از یک درصد است
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: متأسفانه وقف در حوزههای قرآنی تنها به زیر یک درصد میرسد و میطلبد رسانههای جمعی و گروهی در این زمینه ورود پیدا کنند تا بستری فراهم شود مردم در حوزه موقوفات قرآنی ورود پیدا کنند.
حجتالاسلام ولی نژاد گفت: در حال حاضر وقف در حوزه قرآنی کمتر از یک درصد است اما اگر بستر آن فراهم شود قطعاً میتوانیم مقدار آن را به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسانیم.
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