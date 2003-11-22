برخورد يك فروند موشك به هواپيمايي غير نظامي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، يك هواپيماي غير نظامي امروز (شنبه) در حال پرواز بر فراز آسمان عراق با نزديك شدن به فرودگاه بين المللي بغداد هدف اصابت يك فروند موشك قرار گرفت و عليرغم برخورد موشك، هواپيما بدون بروز مشكلي سالم فرود آمد و در حال حاضر نيز گزارشي از تلفات احتمالي دريافت نشده است.

سخنگوي ارتش آمريكا نيز پس از اين حادثه بر غير نظامي بودن هواپيما تاكيد كرد و افزود اطلاعات بيشتر متعاقباً از سوي مقامات آمريكايي و عراقي اعلام مي شود.

