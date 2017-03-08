عدم پرداخت سهم دولت به اتوبوسرانی مشهد موجب افزایش هزینه ها شد

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر نیشابوری در نشست خبری که در ساختمان معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان اتوبوسرانی در سال ۹۵ اظهار کرد: برای خرید ۷۳۳ اتوبوس و مینی‌بوس قراردادهایی توسط سازمان اتوبوسرانی منعقد شد و خوشبختانه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را تجربه کرده ایم. تعداد قراردادهایی که در سال جاری برای خرید اتوبوس منعقد کردیم بی‌نظیر بود و ما انتظار داریم تا قرارداد منعقد شده برای خرید ۷۳۳ اتوبوس و مینی‌بوس اجرایی و عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از مواردی که برای زائران و مجاوران بسیار حائز اهمیت می باشد، خدمات سازمان اتوبوسرانی بوده و می‌توان به راحتی نقش پر رنگ اتوبوسرانی در حمل و نقل درون شهری را مشاهده کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با اشاره به قول دولت محترم جهت اعطای تسهیلات خرید اتوبوس، ادامه داد: برای خرید تعداد ۴۰۰ اتوبوس گازی اقدام کرده‌ایم و دولت در این راستا قرار است کمک‌ها و تسهیلاتی را به ما بدهد و امیدواریم تا قول دولت در زمینه خرید این اتوبوس‌ها تحقق یابد. در حال حاضر قیمت هر اتوبوس گازسوز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. بنا به مصوبه هیئت دولت بنا شد تا برای هر اتوبوس، دولت نیمی از هزینه را به صورت تسهیلات به شهرداری ارائه نماید.

وی اضافه کرد: هزینه تمام شده هر مسافر را برای شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی ۱۰۰۰ تومان است که پرداخت هزینه استفاده از خدمات اتوبوسرانی برعهده مردم، شهرداری و دولت است اما یارانه پرداختی توسط دولت صفر است؛ با این حال شعار شهرداری مشهد و شورای محترم شهر این است که ارزش مردم در شهر مشهد آن‌قدر زیاد است که ما نباید شاهد اتوبوس بدون کولر در گرما و بدون بخاری در زمستان باشیم و مطمئنیم اگر دولت در زمینه حق بلیط سهم خود را پرداخت می‌کرد هیچ نیازی به افزایش هزینه اتوبوس نبود.

نیشابوری با بیان اینکه عدم حمایت دولت موجب کمبود هزینه ها شد، عنوان کرد: پس از بررسی های کارشناسی و با توجه به افزایش هزینه ها و عدم کمک دولت محترم، با ارسال لایحه‌ای به شورای شهر خواستار افزایش ۱۵ درصدی هزینه استفاده از خدمات اتوبوسرانی در سال آینده شدیم. بر همگان مبرهن است که وضعیت اقتصادی دولت و شهرداری‌ها در سال‌های اخیر نابسمان بوده، اما با توجه به این مشکلات بازهم با تلاش مدیریت شهری و برکت وجود حضرت رضا(ع) توانستیم فعالیت‌های خود را افزایش داده و برای نوسازی بخشی از ناوگان اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه در سال اخیر تعدادی از اتوبوس ها نیز نوسازی شد، بیان کرد: بر این اساس قراردادی مبنی بر نوسازی ۱۱۰ اتوبوس فرسوده منعقد شد که اتوبوس‌های فرسوده با عمر بالای ۱۰ سال با هزینه ای ۳۰ میلیون تومانی تعمیر شد تا بتوان حدود ۳ تا ۴ سال دیگر از آنها استفاده شود. همچنین برای خرید ۱۰۰ مینی‌بوس قرار داد دیگری منعقد شد و با توجه به میزان کم آلودگی این خودروها در مناطق و مسیرهای کم مسافر استفاده شوند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با بیان اینکه شهر مشهد نیاز به توسعه ناوگان اتوبوسرانی ندارد، تصریح کرد: اتوبوس های لازم در شهر مشهد وجود دارد اما بسیاری از آنها فرسوده هستند لذا اقدام به نوسازی ناوگان کرده و به شهرداری‌های استان می‌دهیم و در مقابل در صدد خرید اتوبوس و جایگزینی آنها هستیم.