بدهی دستگاه های اجرایی بیرجند به ادارات خدمت رسان پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند بیان کرد: باید چرخ اقتصاد جامعه را به سمت امید ببریم.

وی با اشاره به پیش رو بودن ایام تعطیلات نوروز بیان کرد: این ایام نیازمندی های ویژه ای دارد که باید تامین شود.

ناصری با بیان اینکه باید برای مقابله با بحران های احتمالی پیش بینی های لازم انجام شود، بیان کرد: همچنین با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال جاری، مدیران اجرایی برای جذب اعتبار تلاش کنند.

وی با بیان اینکه علی رغم مشکلات مالی موجود، اقدامات شایسته ای در سال جاری انجام شد، افزود: طی ایام دهه فجر سال جاری، ۱۲۹ طرح با اعتباری افزون بر ۴۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

فرماندار بیرجند ادامه داد: امید است سایر پروژه های نیمه تمام بتواند در آینده ای نزدیک نیز به بهره برداری برسد.

فضای سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی فراهم شود

ناصری با تاکید بر اینکه باید تحقق شعار سال و فرمان رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، افزود: اقتصاد مقاومتی منحصر به دستگاه دولتی و اجرایی نیست و همه باید برای عملیاتی شدن آن تلاش کنند.

وی ادامه داد: تمامی مدیران اجرایی باید گزارش عملکرد شان را در حوزه اقتصاد مقاومتی به فرمانداری بیرجند ارائه دهند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه چرخه اقتصاد جامعه معیوب است، افزود: باید برای رفع مشکلات اقتصادی جامعه تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید فضای سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی فراهم شود، اظهار کرد: همچنین باید از تولیدات داخلی استان حمایت کنیم.

قانون تقسیم خراسان جنوبی به درستی انجام نشد

فرماندار بیرجند با اشاره به مشکلات موجود در جامعه بیان کرد: بسیاری از مشکلات رکود حاکم بر خراسان جنوبی ناشی از ورود نابسامان نقدینگی در مدت کوتاه است.

ناصری با بیان اینکه قانون تقسیم خراسان جنوبی در سال ۸۳ به درستی انجام نشد، گفت: قرار بود ۲۳ درصد از نیرو، تجهیزات و امکانات خراسان در اختیار این استان قرار گیرد که عملیاتی نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۵ درصد از پست های سازمانی خراسان جنوبی بلاتصدی بوده و این نشان دهنده این امر است که هر نیرو به اندازه چند برابر ظرفیت خود کار می کند.

ناصری با اشاره به انتخابات پیش رو بیان کرد: ستاد انتخابات تشکیل شده و از اواخر اسفندماه جاری فاز اجرایی خود را آغاز می کند.